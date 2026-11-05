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Federico Valverde se convirtió en el héroe de la noche al salir desde el banquillo y dar al Real Madrid una remontada de infarto ante el AEK Atenas en la Champions League. El capitán marcó un espectacular gol de la victoria desde lejos después de que su equipo se viera por detrás en un disputado duelo europeo.

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Valverde rescata al Real Madrid

Valverde decidió el partido y el Real Madrid logró una agónica victoria por 3-2 ante el AEK de Atenas en la Champions League. El imponente centrocampista salió del banquillo y marcó el gol de la victoria con un espectacular disparo desde muy lejos del área.

Valverde no entró en juego hasta el minuto 67, cuando saltó al campo en sustitución de Yan Diomande. Pese a disputar pocos minutos, su potente gol en el tramo final selló otra remontada europea memorable para el club. La aportación decisiva del capitán permitió al Real Madrid llevarse los tres puntos en un encuentro dramático.

Una dura prueba europea

Al término del partido, Valverde reconoció lo difícil que había sido superar la sólida defensa del AEK de Atenas. Destacó la determinación colectiva necesaria para darle la vuelta al encuentro y conseguir una victoria vital.

«Fue un partido muy duro y complicado, como esperábamos», declaró Valverde en la web oficial del club. «Dominamos todo el partido, pero nos costó crear ocasiones y marcar. Hay que felicitar al equipo por el esfuerzo y el trabajo, y debemos seguir así».

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Sin perder nunca la esperanza

El Madrid se ha labrado una gran reputación por remontar en los últimos instantes de partidos importantes de la Champions League. Ya había hecho lo mismo cuando se enfrentó a la AS Roma el pasado octubre, al remontar para imponerse por 4-3. Valverde atribuyó esta incansable mentalidad ganadora al cuerpo técnico y a la confianza inquebrantable entre los integrantes del vestuario.

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«Eso es mérito del cuerpo técnico y de nosotros, los jugadores, por seguir confiando los unos en los otros», señaló. «Después de que marcaran su segundo gol, parecía que iba a ser muy difícil, pero el equipo volvió a remontar».

Al hablar de su potente disparo que dio la victoria al equipo, Valverde se mostró humilde. «A veces le doy demasiadas vueltas. Como siempre digo, doy las gracias a mis compañeros, que me dan la confianza para tirar».

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La mirada puesta en el duelo en Valencia

El equipo de Jose Mourinho se centrará ahora en la Liga, donde se enfrentará al Valencia este sábado en Mestalla. El Real Madrid ocupa actualmente la tercera posición de la clasificación, con 27 puntos en 11 partidos, a tres del líder, el Barcelona.