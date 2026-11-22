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El acta del árbitro Alejandro José Hernández Hernández ha revelado los detalles de la expulsión del español Fermín López, jugador del Barcelona, durante el duelo ante el Villarreal, que terminó con victoria del conjunto catalán por 3-2.

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El acta señala que el centrocampista se dirigió al cuarto árbitro y protestó sus decisiones con la expresión «No juegues conmigo», antes de abandonar el terreno de juego rumbo al vestuario sin esperar a que se le mostrara la tarjeta roja.

Según lo recogido en el acta arbitral, la expulsión se produjo en el minuto 74 del partido, después de que Fermín López se dirigiera al cuarto árbitro y le protestara con la frase «No juegues conmigo», lo que llevó al equipo arbitral a decidir su expulsión y a mostrarle la tarjeta roja.

Sin embargo, el jugador se marchó al vestuario antes de que el colegiado pudiera enseñarle la tarjeta directamente, un episodio que ha suscitado interrogantes sobre lo que ocurrió entre el futbolista del Barcelona y el cuarto árbitro durante el encuentro.

El incidente provocó el enfado del alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, que a su vez vio la tarjeta amarilla después de dirigirse al árbitro Alejandro José Hernández Hernández para preguntarle por el motivo de la expulsión del centrocampista. El técnico no estaba convencido de la decisión y quería conocer los detalles en los que se había basado el colegiado para sancionar a Fermín, sobre todo porque el jugador había contribuido a la reacción del equipo con el gol del empate, antes de que el partido terminara con victoria del Barcelona por 3-2.

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Flick habló del episodio tras el encuentro y aseguró que no sabía con exactitud qué había pasado entre Fermín y el cuarto árbitro, porque no oyó lo que dijo el centrocampista. Explicó que el árbitro tenía la atención puesta en el banquillo del Barcelona y que, cuando se acercó a pedirle una explicación sobre la tarjeta roja, se sorprendió al ver que también a él le mostraba la amarilla, algo que aumentó su enfado con las decisiones arbitrales del partido.

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El técnico alemán no ocultó su malestar con el colegiado Hernández Hernández y dio a entender que no era la primera vez que le ocurría algo así con él: «Siempre pasa lo mismo con este árbitro», dijo, en alusión a sus reiteradas quejas sobre sus decisiones.

Sus críticas se extendieron también a otras acciones del encuentro, ya que consideró que Lamine Yamal sufrió faltas claras que el árbitro no señaló, aunque al mismo tiempo pidió a sus jugadores que aceptaran las decisiones y se centraran en ofrecer un mejor rendimiento sobre el campo.

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Pese a la polémica que rodeó la expulsión de Fermín, Flick quiso elogiar la reacción de sus jugadores y su capacidad para sobreponerse a un inicio complicado, después de que el Barcelona se viera dos goles abajo en los siete primeros minutos, antes de recuperar el equilibrio y darle la vuelta al marcador. Consideró que el equipo ofreció un nivel mucho mejor en la segunda parte, con una mejora en la organización y en los movimientos ofensivos, lo que le permitió volver a meterse en el partido y lograr la victoria, pese a la presión que impuso el desarrollo del encuentro.