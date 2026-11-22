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Santi Comesaña, estrella del Villarreal, cargó duramente contra Alejandro Hernández Hernández, árbitro del partido de su equipo ante el Barcelona, disputado este domingo en LaLiga.

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En uno de los partidos más emocionantes de la temporada, el Barcelona remontó dos goles de desventaja ante el Villarreal para imponerse de forma dramática por 3-2 , tras reaccionar en la segunda parte con tres goles consecutivos, convirtiendo la noche del conjunto catalán de una pesadilla temprana en una emocionante remontada en el Spotify Camp Nou, en partido correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga.

«Sabíamos que íbamos a sufrir. Aguantamos bien en la primera parte. Sabíamos que tendríamos nuestras ocasiones. No empezamos mal la segunda parte, pero el gol nos hundió anímicamente», declaró Santi Comesaña a «DAZN» tras el partido.

Y continuó: «Cogieron confianza y empataron en dos minutos... y después todo se complicó más. Al final se nos hizo muy difícil. Tuvimos algunas ocasiones en los últimos minutos».

El jugador del Villarreal añadió: «La segunda parte fue mala; un solo gol no debería afectarnos de esta manera».

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Y explicó: «Nos afecta mucho; un gol cambia el plan de juego. El entrenador nos pide que sigamos jugando de la misma manera pase lo que pase, pero nuestra situación actual en la Liga no nos ayuda. Nos genera cierta inquietud».

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Comesaña afirmó: «Empezó la segunda parte y, no sé, equipos así... Nos pasó lo mismo en el Bernabéu, y lo mismo aquí. La presión que ejercen sobre los árbitros es tremenda».

Y remató, visiblemente molesto: «Siete jugadores presionando al árbitro, y creo que eso le influye. Reparte tarjetas, pita faltas dudosas... y luego un córner dudoso, pero lo pita. Yo protestaba por eso. Con 2-1 o 2-2 le dije: basta ya, no dejes que la presión te afecte como árbitro, como hiciste en la primera parte».

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El Barcelona arrasa en las estadísticas del partido

El Barcelona afrontaba el partido con la ambición de lograr una nueva victoria que reforzara su posición en la pelea por el título, pero recibió un golpe temprano después de que el Villarreal marcara dos goles en los primeros siete minutos, aprovechando los errores defensivos del conjunto local, antes de que Flick iniciara la remontada, que se completó con tres goles en la segunda parte.

Las estadísticas del encuentro reflejaron una superioridad aplastante del Barcelona, que tuvo un 71 % de posesión frente al 29 % del Villarreal, y disparó 29 veces hacia la portería, por solo cuatro remates del conjunto visitante.

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Los goles esperados del Barcelona alcanzaron los 3,22, frente a solo 0,16 del Villarreal, y el equipo local generó ocho ocasiones claras, por una del rival.

El Barcelona firmó nueve disparos entre los tres palos, por dos del Villarreal, y sumó 48 toques dentro del área rival, frente a solo dos del conjunto visitante.

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Además, el Barcelona botó diez saques de esquina y dio 21 pases clave, mientras que el Villarreal no dispuso de ningún córner en todo el partido, según la última actualización de las estadísticas.

El encuentro contó también con la presencia de 59.034 aficionados en las gradas del Spotify Camp Nou, que fueron testigos de uno de los tramos más emocionantes del partido, después de que su equipo lograra transformar una desventaja de dos goles en un 3-2 a favor.

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Así, el Barcelona ofreció una exhibición ofensiva extraordinaria en la segunda parte, tras negarse a rendirse ante el golpe inicial, y logró darle la vuelta al partido ante el Villarreal, gracias al brillo de Pedri, Fermín y Yamal, para firmar una victoria dramática que vuelve a situar en 3 puntos la distancia con el Real Madrid, su perseguidor en la lucha por el liderato de LaLiga.