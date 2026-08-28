En un primer momento, el diario italiano Gazzetta dello Sport informó de que Tresoldi había decidido cambiar de federación de Alemania a Italia. Según esa información, el goleador del Club Brujas, que hasta ahora siempre jugó en selecciones inferiores de la DFB y actualmente es una pieza fija en la selección alemana sub-21, ya habría dado su visto bueno a los italianos.

La federación italiana, según la Gazzetta, trabaja ahora a contrarreloj para cerrar ante la FIFA el cambio de federación de Tresoldi a tiempo para los partidos de la Nations League previstos en septiembre. El jugador de 22 años, hijo de padre italiano y madre argentina, nació en Cagliari y creció inicialmente en Italia. No fue hasta los 13 años cuando se trasladó con su familia a Alemania y a partir de entonces se formó en el Hannover 96.

Si la FIFA da luz verde a tiempo, el viejo nuevo seleccionador de Italia, Roberto Mancini, que a finales de julio inició su segunda etapa al frente de la Squadra Azzurra, querría convocar por primera vez a Tresoldi con la selección italiana para los partidos contra Bélgica (25 de septiembre), en Turquía (28 de septiembre), en Francia (2 de octubre) y en casa contra Turquía (5 de octubre).

¿Tendrá entonces la DFB que dejar escapar a una prometedora esperanza de futuro para la posición de nueve? Con su gran evolución en Brujas y sus buenas actuaciones con la sub-21 (doce goles en 24 partidos internacionales sub-21 hasta la fecha), Tresoldi se ha acercado al entorno de la absoluta. Se considera muy posible que el nuevo seleccionador, Jürgen Klopp, tenga muy en cuenta al joven atacante para su primera convocatoria, que anunciará el 17 de septiembre.

¿Todavía tiene una oportunidad la DFB con Nicolo Tresoldi?

Y, según informa Bild, Klopp todavía puede albergar esperanzas de contar con Tresoldi en el futuro. Según el tabloide alemán, el joven no habría tomado todavía una decisión, en contra de lo publicado por la Gazzetta, sobre qué país quiere representar en el futuro. En consecuencia, una continuidad en el equipo de la DFB seguiría siendo posible.

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Mientras Klopp debe impulsar la reconstrucción de la selección alemana tras una nueva eliminación temprana en el Mundial, el presente de la Squadra Azzurra es, como es sabido, todavía más dramático. Por tercera vez consecutiva, la tetracampeona del mundo se quedó fuera de la fase final del Mundial y también fracasó en la clasificación bajo el mando del héroe de 2006 Gennaro Gattuso. Ahora los italianos quieren que Mancini, responsable del único verdadero rayo de luz de los últimos diez años del fútbol italiano con el título de la Eurocopa en 2021, conecte de nuevo cuanto antes con tiempos más exitosos.

Tresoldi, que por las raíces de su madre también sería elegible teóricamente para Argentina, debe decidir ahora en cuál de los dos nuevos comienzos preferiría estar. El exjugador del Hannover completó una buena primera temporada en Brujas y también arrancó de manera sobresaliente la actual campaña: marcó un gol en cada uno de los cuatro partidos oficiales disputados hasta ahora en 2026/27 con el gran club belga.

¿Qué grandes clubes están interesados en Nicolo Tresoldi?

Hace tiempo que también los clubes más grandes habrían puesto sus ojos en Tresoldi; entre otros, se habló del interés del Borussia Dortmund y del Atlético de Madrid. Últimamente se dijo que también el FC Barcelona había puesto sus ojos en el internacional alemán sub-21, después de que al parecer no vayan a poder llegar las soluciones deseadas para el eje del ataque con Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, y Lautaro Martínez, del Inter de Milán.

Según la Gazzetta, la federación italiana también está cortejando intensamente en estos momentos a otro talento en la figura de Matteo Palma, nacido en Berlín y que recientemente jugó para la DFB en la sub-16 y la sub-17. El central de 18 años del Udinese Calcio, que ya disputó tres partidos con Italia en la sub-15, también debería jugar en el futuro para la Squadra Azzurra. Sin embargo, sería dudoso que Palma pudiera ser convocado ya para los próximos partidos internacionales debido a su actual lesión muscular.

Además, según la Gazzetta, otro de los focos de la federación italiana, además de Tresoldi, está puesto en otro talento al que supuestamente ya se le convenció con éxito de cambiar de federación. Así, el centrocampista defensivo Alessandro Romano, del Cagliari Calcio, nacido en Suiza y siempre activo entre la sub-16 y la sub-20 con las selecciones inferiores de la Nati, vestirá en el futuro la camiseta de Italia. Según la Gazzetta, el jugador de 20 años también ya habría dado su visto bueno al cambio de federación.