¿Le dará tiempo para amenazar a Salah? Guirassy irrumpe en la historia de la Champions League

Serhou Guirassy sigue confirmando su notable presencia en la Liga de Campeones, después de elevar su cuenta a 23 goles en apenas 31 partidos en la competición.

Guirassy marcó los dos goles de la victoria del Dortmund sobre el Sabah azerbaiyano por 2-1 la noche de este martes, en la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones.

La estrella guineana se acercó al registro de Marco Reus como máximo goleador del Borussia Dortmund en la competición continental.

Según las estadísticas de «Mister Chip» a través de X, Guirassy se convirtió en el cuarto jugador más rápido en alcanzar esta cifra en la historia del torneo, por detrás de Erling Haaland, que necesitó 19 partidos, y de Filippo Inzaghi y Ruud van Nistelrooy, que llegaron a la marca en 29 partidos cada uno.

Una carrera histórica con los grandes

La estadística sitúa a Guirassy por delante de nombres de peso en la historia de la Liga de Campeones, ya que Mario Gómez necesitó 33 partidos para llegar a los 23 goles, mientras que Harry Kane necesitó 35 partidos, Karim Benzema 37, Robert Lewandowski 40, Kylian Mbappé 41 y Lionel Messi 42 partidos.

Además, Guirassy ha firmado 7 dobletes en la Liga de Campeones desde el inicio de la temporada 2024-2025, igualando a Harry Kane como los máximos anotadores de dobletes en el torneo durante ese período, según «Opta».





El registro de Reus y un lugar africano destacado

Guirassy se convirtió en el segundo jugador en alcanzar más de 20 goles con el club alemán en el torneo, por detrás de Marco Reus, poseedor del récord con 24 goles, según «Squawka».

En el contexto de la carrera africana, Guirassy ocupa el quinto lugar entre los máximos goleadores históricos de la Liga de Campeones procedentes del continente africano, con 23 goles.

Guirassy se sitúa por detrás de las leyendas: Mohamed Salah, líder con 50 goles, Didier Drogba (44), Samuel Eto'o (30) y Sadio Mané (27), según «Stats du Foot».

Y con 30 años, Guirassy todavía tiene tiempo suficiente para superar al menos a Eto'o y Mané, y reforzar su lugar entre estas estrellas, sobre todo porque 23 goles en 31 partidos reflejan un promedio excepcional.



