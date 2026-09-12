Porque con un triplete en el campo del Venecia, el argentino le arrebató precisamente a su gran compatriota Lionel Messi un récord que se había mantenido durante casi 20 años. Mastantuono es ahora el argentino más joven que ha logrado un hat-trick en una de las grandes ligas europeas (Italia, Inglaterra, España, Alemania, Francia).

El viernes, el extremo derecho tenía 19 años y 28 días, es decir, 231 días menos que Messi cuando este firmó su exhibición goleadora el 10 de marzo de 2007. En honor a Messi, cabe añadir que logró su primer hat-trick en el Clásico contra el Real Madrid.

Mastantuono solo necesitó 98 segundos en Venecia para poner por delante a la Fiorentina con un doblete tras ir perdiendo 0-1 en la primera parte.

En el minuto 84, finalmente sentenció de forma definitiva con su tercer gol. La Fiorentina se escapó hasta el 4-1 y, al final, el 4-2 no solo dejó la primera victoria de la nueva temporada en la Serie A, sino también los primeros puntos.

¿Cuánto pagó el Real Madrid por el traspaso de Franco Mastantuono?

El agradecimiento y el reconocimiento por la primera alegría de la temporada en el club de la Toscana corresponden, por supuesto, al joven goleador. Pero también hay que mencionar al entrenador Paolo Vanoli. Salvó a la Fiorentina del descenso la temporada pasada, pero aun así en verano fue sustituido por el campeón del mundo de 2006 Fabio Grosso.

Tras su mal arranque con tres derrotas y un balance de 1:9 en goles, fue destituido de inmediato y Vanoli regresó al banquillo de Florencia durante la semana pasada.

Mastantuono llegó en 2025 por 45 millones de euros de River Plate al Real Madrid. En el conjunto blanco todavía no había logrado destacar hasta la fecha, aunque entre todas las competiciones sumó 35 partidos (42 minutos de media), tres goles y una asistencia. Esa cifra de tres goles la ha alcanzado ahora en Florencia en un solo partido. Está cedido en Italia hasta el próximo verano.



