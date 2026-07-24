Antonela Roccuzzo, esposa de la estrella Lionel Messi, rompió su silencio tras la ola de duras críticas que recibió la selección argentina después de su derrota por un gol a cero frente a su par española en la final del Mundial 2026.

La pareja de la estrella Lionel Messi expresó su apoyo absoluto a "La Albiceleste" a través de su cuenta de "Instagram", donde compartió de nuevo un mensaje de la escritora y comunicadora Connie Ansaldi que decía: "Orgullosa de ser argentina. Argentina es exactamente como una familia; podemos discrepar y pelearnos entre nosotros, pero si viene alguien de afuera y se atreve con nosotros, le arrancamos el hígado".

Esta publicación fue la primera respuesta clara y directa al ataque que tuvo como objetivo al equipo tras los sucesos y los altercados que se vivieron después del partido final.

Después de regresar a su ciudad natal de Rosario junto a su familia, Antonela también interactuó con una publicación de la cantante argentina María Becerra, que había interpretado el himno nacional de su país antes del inicio de la final.

Roccuzzo comentó en la publicación diciendo: "Que Argentina siga siendo de altas capacidades por siempre", confirmando así la firmeza de su postura de apoyo a la selección de su país, en medio del amplio estado de polémica y del cruce de declaraciones en los medios que rodeó el final de la fiesta mundialista, según lo informado por la cadena "RMC Sport".