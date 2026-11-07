La estrella del Al Qadsiah se ha visto amenazada con perderse el esperado partido de la cumbre contra el Al Nassr, tras el final del actual parón internacional, después de que le alcanzara la maldición del Al Hilal.

El Al Qadsiah visitará al Al Nassr el viernes 20 de noviembre en el estadio Al Awwal Park, en la capital saudí, Riad, en la decimocuarta jornada de la Roshn League.

El diario saudí Arriyadiyah afirmó que el Al Qadsiah trabaja para acelerar el proceso de recuperación de su jugador uruguayo Nahitan Nández, con el fin de que pueda participar en el partido con normalidad.

Nández se lesionó durante la derrota ante el Al Hilal por 3-2, el pasado 23 de octubre, en el estadio Príncipe Mohammed bin Fahd de Dammam, en la undécima jornada de la Roshn League.

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Esa lesión provocó la ausencia del centrocampista uruguayo en 3 partidos del conjunto oriental, ante los cataríes Al Sadd y Al Gharafa en la Liga de Campeones de Asia Elite, y frente al Al Riyadh en la Roshn League saudí.

La lesión también provocó la ausencia de Nández de la selección de Uruguay durante el actual parón internacional, ya que no fue convocado para completar su programa de recuperación.

El diario aclaró que Nández realiza actualmente un intenso programa de rehabilitación en un gimnasio privado, con el fin de llegar al partido contra el Al Nassr, especialmente porque podría ser decisivo en la lucha por el título.

El Al Qadsiah ocupa el segundo puesto en la tabla de clasificación de la liga saudí con 25 puntos, por diferencia de goles sobre el Al Nassr, tercer clasificado, y a dos puntos del Al Hilal, que encabeza la clasificación.