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«Hemos decidido regalarnos un mes entero de Lazio». La Curva Nord anuncia su regreso al Estadio Olímpico para el partido en casa contra el Atalanta, entrenado por Maurizio Sarri, previsto para el domingo 6 de diciembre, y para el posterior derbi contra la Roma, el 13 de diciembre.

Queda por saber si la decisión incluirá también el primer partido en casa de 2027: Lazio-Inter.

Mientras tanto, los ultras de la Lazio seguirán acompañando al equipo fuera de casa como siempre: el sábado 28 de noviembre en Turín, el viernes 18 de diciembre en Frosinone y el sábado 2 de enero en Florencia, además de la Supercopa de Italia contra el Inter en San Siro el martes 22 de diciembre.

Después, la Curva volverá a ausentarse del Olímpico y mantendrá la huelga de animación para protestar contra el presidente Claudio Lotito.

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El entrenador Gennaro Gattuso había declarado: «Sueño con ver a mi equipo jugar en un estadio lleno y celebrar ante la Curva. Nuestros aficionados son consecuentes y es difícil que vuelvan a las gradas en todos los partidos, pero yo lo espero, porque la esperanza es lo último que se pierde. Mientras tanto, debemos seguir honrando la camiseta».

EL COMUNICADO DE LA CURVA NORD

«En diciembre hemos decidido regalarnos un mes entero de Lazio. En estos largos meses de ausencia hemos comprendido hasta qué punto el respaldo a esta protesta tiene unas bases muy sólidas, porque ha seguido contando con una afición que ha elegido libremente apoyarla. Por el contrario, la cúpula de este club no ha hecho absolutamente nada para acercarse de nuevo a la afición. Ha habido pocas excepciones, entre ellas sin duda Gattuso, que ha reiterado en varias ocasiones que comprende y acepta nuestra decisión, aunque también ha expresado su sueño de ver el Estadio Olímpico lleno de su gente. Por él, por el equipo, pero sobre todo por todos esos niños que se han sumado a la protesta, hemos decidido rendirles homenaje asistiendo al partido contra el Atalanta el 6 de diciembre. Así animaremos a los jugadores antes del derbi y les daremos un anticipo del ambiente que encontrarán el 13 de diciembre. Esto no significa detener la protesta, que en ese partido continuará dentro del estadio, ni pensar erróneamente que regresamos definitivamente. La protesta seguirá en las mismas condiciones que a principios de año: continuaremos asistiendo solo a los partidos fuera de casa y a los derbis y, después, si todos queremos y cuando queramos, elegiremos (quizá) alguna otra jornada para vivir nuestra pasión por la Lazio».