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Interés desde Alemania por Danilho Doekhi en el mercado. Sky Sport Alemania revela que el Borussia Monchengladbach ha preguntado por el defensa neerlandés de la Lazio de cara al próximo mercado de fichajes de invierno.

En cualquier caso, hay pocas posibilidades de que este sondeo se convierta primero en una negociación y después en un traspaso, entre otras cosas porque el futbolista nacido en 1998 llegó a Italia en el pasado mercado de verano, cuando la Lazio del presidente Claudio Lotito lo fichó por tres temporadas, hasta junio de 2029, como agente libre procedente del Union Berlín.

De ese mismo club, también como agente libre, la Lazio incorporó a otro defensa central: el portugués Diogo Leite. Este último aventaja precisamente a Doekhi para ser titular en lugar del lesionado croata Josip Sutalo, junto al danés Oliver Provstgaard, en el partido adelantado de liga previsto para el sábado por la tarde en el Estadio Olímpico de Roma contra el Lecce, entrenado por el exjugador de la Roma Eusebio Di Francesco.

El técnico no podrá contar con los lesionados Ivan Ilic en el centro del campo y Santiago Pierotti en ataque.

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Por su parte, el entrenador de la Lazio, Gennaro Gattuso, líder de la clasificación, recupera al delantero islandés Albert Gudmundsson al menos para el banquillo, pero no puede contar con los lesionados Adam Marusic, Josip Sutalo, Nuno Tavares y Mattia Zaccagni.

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En cuanto a Doekhi, esta temporada ha disputado hasta ahora 5 partidos con la Lazio, con una asistencia y una tarjeta amarilla en un total de 413 minutos jugados.

Su tío es Winston Bogarde (exdefensa del Milan, Ajax, Barcelona y Chelsea), actual segundo entrenador de Países Bajos sub-21, dirigido por Michael Reiziger, otro exdefensa del Ajax, Milan y Barcelona.

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El Borussia Monchengladbach cuenta con 4 defensas centrales en su plantilla: el neerlandés Kevin Diks, el japonés Ko Itakura, el polaco Jan Leszczynski (de baja por una lesión de rodilla) y el italiano Fabio Chiarodia. Este último, internacional con Italia sub-21 nacido en 2005 y formado en el Werder Bremen, había sido vinculado precisamente con la Lazio en el pasado mercado de verano.

LOS CONVOCADOS DE LA LAZIO

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Porteros: Mandas, Motta, Renzetti.

Defensas: F. Bordon, R. Bordon, Doekhi, Floriani Mussolini, Lazzari, Leite, Pedraza, Pellegrini, Provstgaard.

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Centrocampistas: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Rovella, Taylor.

Delanteros: Cancellieri, Gudmundsson, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra.

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LOS CONVOCADOS DEL LECCE

Porteros: Bleve, Borbei, Falcone.

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Defensas: Dembelé, Gallo, Gaspar, Jean, Ndaba, Scott, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga.

Centrocampistas: Berisha, Coulibaly, Fofana, Gandelman, Gorter, Kaba, Maleh, Ngom.

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Delanteros: Esteban, Fatah, Geubbels, Monteiro, N'Dri, Stulic.

LAS ALINEACIONES PROBABLES

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LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. Entrenador: Gattuso.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; Ali Dembelé, Geubbels, Fatah. Entrenador: Di Francesco.