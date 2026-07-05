Lazio, esto es lo que viene después de Gila: lo ficha Boban

La Lazio se mueve con decisión en el mercado y ficha jugadores clave para el centro del campo y la defensa. La directiva biancoceleste ha presentado su primera oferta al Bayern de Múnich por la joven promesa Jonathan Asp Jensen y ya busca reemplazo para Mario Gila, cerca de fichar por el Milan.





Para reemplazar a Gila, el club ya tiene en mente a Domínguez, defensa del Dinamo de Zagreb, y negocia con Zvonimir Boban. La petición del club croata es de 12 millones, pero la Lazio planea ofrecer unos 9 millones más bonificaciones. La operación se activará en cuanto el Milan formalice la compra de Gila y libere el presupuesto necesario.