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Layvin Kurzawa, exjugador del Paris Saint-Germain e internacional con Francia, ha anunciado oficialmente su retirada del fútbol profesional tras una última etapa en el Persib Bandung. El veterano defensa se despidió con un emotivo mensaje en redes sociales en el que expresó su profunda gratitud después de una carrera llena de experiencias en Europa y Asia.

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El final de una carrera profesional

Kurzawa se ha retirado oficialmente del fútbol profesional. El lateral izquierdo confirmó su decisión definitiva mediante un emotivo comunicado publicado en su cuenta personal de Instagram.

Kurzawa pone fin a una trayectoria memorable en la que jugó en varios clubes destacados de Europa antes de cerrar su carrera en Asia. Aprovechó su plataforma para expresar su profunda gratitud a todas las personas que contribuyeron a forjar su vida profesional.

El cierre de una etapa magnífica

El defensa repasó su trayectoria futbolística con una clara sensación de orgullo y satisfacción. Reconoció abiertamente que había llegado el momento de dejar los terrenos de juego.

«Un día fue necesario empezar. Hoy es necesario saber terminar», escribió Kurzawa a sus seguidores. «Después de tantos años, pasión, sacrificios, sueños y emociones, ha llegado el momento de cerrar una etapa magnífica de mi vida.

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«El fútbol me lo ha enseñado todo, me ha hecho vivir de todo y me ha dado muchísimo. Mucho más que una carrera, toda una vida de pasión».

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Agradecimiento a sus antiguos clubes y a su país

A lo largo de su extensa carrera, Kurzawa jugó en el Mónaco, el Paris Saint-Germain, el Fulham, el Boavista y, por último, el Persib indonesio. Dedicó unas sentidas palabras de agradecimiento a todos sus antiguos clubes, compañeros, entrenadores y seguidores fieles.

El lateral también recibió reconocimiento internacional durante su carrera profesional. Tuvo palabras de especial elogio para su etapa en la selección francesa.

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«Desde el AS Mónaco hasta el PSG, del Fulham al Boavista y, por último, al Persib: gracias a todos estos clubes que ayudaron a escribir mi historia y me brindaron experiencias inolvidables», señaló. «Gracias a mis compañeros, presidentes de los clubes, entrenadores, personal de apoyo y directivos, así como a todas las personas que conocí a lo largo de este maravilloso camino.

«Un recuerdo especial para la selección francesa. Representar a mi país siempre será motivo de inmenso orgullo».

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Preparado para una nueva etapa

Aunque sus días como futbolista de competición han terminado oficialmente, Kurzawa asegura que no se alejará por completo del deporte.

Ahora espera con ilusión afrontar esos nuevos proyectos junto a su familia y sus seres queridos.