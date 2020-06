Layún: "Esperaba una recepción más cálida al regresar a México"

El defensa de Rayados confesó que no recibió un trato justo tras su regreso al balompié nacional.

La afición mexicana puede ser una de las más difíciles del mundo del futbol. Miguel Layún vivió en carne propia el rigor de los seguidores nacionales y el futbolista confesó que no esperaba un recibimiento tan hostil a su regreso a la .

Después de grandes actuaciones en Europa, sobre todo con el Porto, Layún hizo su reaparición en el balompié nacional tras participar con el y llegar a Monterrey en 2019. Sin embargo, el internacional mexicano reveló que no fue recibido como él lo imaginaba.

"He jugado presionado muchas veces, sobre todo en mi vuelta a . Cuando yo decido volver a esperaba una recepción más cálida siendo honesto, porque al final de cuentas yo notaba mucho buen rollo cuando estaba en Europa", sentenció en entrevista con el YouTuber Zabalive.

Layún, quien destacara con América en la Liga MX, tomó todo con tranquilidad y optó por jugar bien para los suyos. "Llegué a un punto que dije si me aceptan o no al final me debo a mis compañeros y al club, así que básicamente hacer las cosas lo mejor posible para que haya resultados", añadió.