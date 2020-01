Lawrence Vigouroux vuelve a Inglaterra para jugar por Chile

Lawrence Vigouroux (Camden, 1993) firmó un contrato con el Leyton Orient de , que juega en la League Two y hoy está luchando por no perder la categoría que acaba de alcanzar cuando ascendió, a mediados de 2019, desde la Conference National.

Suplente con la selección adulta de frente a , Perú (2018), (2018 y 2019) y (2019), más un Sudamericano Sub 20 con la Rojita, el arquero abandonó Everton para iniciar su tercer período en el fútbol inglés, esta vez como futbolista libre y a costo cero.

El de 26 años fue titular con el Swindon Town entre 2015 y 2019 y en el ansiado regreso a su natal Londres espera sacarse de encima un semestre en Viña del Mar donde apenas sumó diez presencias en el banco. La meta la tiene que pelear con Sam Sargeant, quien reemplazó al lesionado Dean Brill. De todas maneras, el equipo es el segundo más batido en la competición, con 42 goles en contra tras 25 presentaciones y solo por encima del Morecambe, que recibió 44.

Tal y como cuando llegó a la Ciudad Jardín, su objetivo es volver a ser considerado por Reinaldo Rueda en Chile, que en su momento consideró su nivel con el Swindon y el Waterford y en 2019 enfrenta y Eliminatorias Sudamericanas en un calendario cargado de fútbol oficial.

Ross Embleton, interino del club, detalló su vínculo con el protagonista que también tuvo un destacado paso por el Sub 21 del . Señaló al sitio oficial que "creo que va a marcar un gran impacto aquí. Primero lo vi a Lawrence jugar en un equipo colegial a sus 17 antes de llevarlo a y ha tenido una muy buena carrera, pero creo que le daremos una platadorma para que 'empiece denuevo': es un arquero con gran carácter, con extremo talento natural como meta y con virtudes en sus pies y como atajador de remates. Creo que es de lo que más te puede entusiasmar en tu búsqueda de arqueros a este nivel". "Él fue en un 100% el factor en mí para venir aquí", marcó Vigouroux sobre Embleton.

The O's, campeones de tercera división en 1956 y 1970, no viven un presente ideal: están decimonovenos (bajan el 23º y el 24º) y ya se encuentran eliminados de la , la EFL Cup y el EFL Trophy.

"I've seen a few of the games and Sam has done really well, it's going to be a real challenge for me to try and get the shirt off him"



