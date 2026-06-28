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Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

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Lautaro: «No estoy tan obsesionado con marcar goles como los periodistas... y Messi se ha vuelto loco»

Lautaro Martínez
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Lautaro Martínez guió a Argentina a un 3-1 sobre Jordania, con lo que el «Tango» cerró el Grupo 10 del Mundial 2026 con pleno de victorias.

Lautaro Martínez declaró a ESPN: «La gente y los periodistas están obsesionados con los goles, pero yo trabajo para el equipo».

Marcó su primer gol en este Mundial de penalti y afronta los dieciseisavos con confianza, pues el equipo de Lionel Scaloni se medirá a Cabo Verde.

Lautaro, que marcó su primer gol en un Mundial tras nueve partidos, añadió: «Hoy estoy contento porque el equipo ganó, no por el gol. Un delantero vive de los goles, y cuando no llegan resulta frustrante, pero nos centramos en el objetivo, tal y como hicimos en Catar y en la Copa América».

Sobre la nueva exhibición de Lionel Messi, afirmó: «Lo que hace Messi es una locura, no hay palabras para describir lo que hace y lo que significa para nosotros».

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Para cerrar, habló del siguiente rival: «España y Uruguay parecían los favoritos, pero nos tocó Cabo Verde; debemos respetarlos y prepararnos, estamos ilusionados y queremos seguir soñando».

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