El Inter sumó tres puntos en la Serie A tras una magnífica segunda parte ante el Napoli. Los del sur de Italia se pusieron 0-2 por delante gracias a Matteo Politano y Rasmus Højlund, pero en la última media hora el Inter remontó por completo el marcador en una victoria espectacular: 3-2. Lautaro Martínez marcó el gol de la victoria en el tiempo de descuento, un tanto que poco antes perfectamente podría haber caído en la otra portería.

En el Napoli, todos los conocidos de la Eredivisie (Noa Lang, Lorenzo Lucca, David Neres y Sam Beukema) empezaron en el banquillo. También llamó la atención que el mayor nombre del Napoli, Kevin De Bruyne, pese a la ausencia de Scott McTominay, tuviera que conformarse con un papel de suplente.

En un entretenido arranque, tanto el Inter como el Napoli estuvieron cerca del primer gol. Los intentos de Andy Diouf (Inter) y André-Frank Zambo Anguissa (Napoli) no fueron lo suficientemente contundentes como para obligar a intervenir a los porteros.

Tras un tramo discreto del resto de la primera mitad, lo mejor quedó para el final. Así, Rasmus Højlund dio al portero del Inter, Josep Martínez, la oportunidad de lucirse, y también brilló su colega Alex Meret con una parada ante Lautaro.

Ya más adentro del tiempo de descuento de la primera parte, el Inter pareció golpear por fin, de no ser porque el lanzamiento de falta de Federico Dimarco se estrelló en el larguero. Poco después del descanso llegó igualmente el gol, y fue el Napoli el que pudo celebrarlo.

Un error en la salida de balón del Inter le dio la posesión a Alisson Santos. El intento del brasileño fue repelido por Martínez, pero en el rechace Matteo Politano estuvo más rápido que nadie para empujarla dentro: 0-1.

Solo tres minutos después, el Inter se vio con una desventaja doble, cuando Højlund, a pase de Giovanni Di Lorenzo, mandó el balón a la red: 0-2.

Eso no fue más que el comienzo de una vibrante segunda parte, en la que ambos equipos jugaron al ataque y generaron ocasiones. El Inter se metió de nuevo en el partido por medio de Lautaro, que le ganó la partida a Amir Rrahmani y empujó el balón: 1-2.

El Napoli fue metiéndose cada vez más atrás y terminó pagándolo caro. Marcus Thuram recibió dentro del área un centro cerrado de Carlos Augusto y dejó totalmente sin opciones a Meret con un poderoso cabezazo al primer palo: 2-2.

En cuestión de pocos minutos, ambos equipos desaprovecharon ocasiones gigantescas. Thuram disparó desde muy cerca y la mandó decímetros por encima del larguero, y el mismo destino corrió el suplente Neres en la otra portería.

Zambo Anguissa tuvo el balón para empujarlo a la red apenas unos instantes después, pero lo falló por completo en el segundo palo. En el tiempo de descuento llegó por fin el casi inevitable gol de la victoria, y fue el Inter el que acabaría llevándose la mejor parte.

Thuram volvió a encontrarse el balón en los pies dentro del área y lo envió, vía Manuel Akanji, al segundo palo, donde acechaba Lautaro, que empujó el balón y lo celebró por todo lo alto: 3-2.