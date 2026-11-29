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Lautaro Martinez ha explicado el desgaste físico y mental de su reciente baja por lesión después de marcar en su regreso al once titular del Inter. El capitán del equipo contribuyó a una contundente victoria el sábado y demostró que no ha perdido su olfato goleador pese a su larga ausencia.

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Regreso por todo lo alto en San Siro

Martinez ha hablado con franqueza de la «lesión muy grave» que le mantuvo fuera de los terrenos de juego durante más de seis semanas después de liderar a su equipo hacia una contundente victoria por 4-0 ante el Genoa . El delantero argentino estaba de baja desde que sufrió una distensión muscular en el muslo el 10 de octubre, una lesión que le obligó a perderse una parte considerable de la competición antes de reaparecer brevemente como suplente la semana pasada. El encuentro del sábado en el Stadio Giuseppe Meazza supuso su primera titularidad desde el contratiempo y no tardó en hacerse notar al abrir el marcador para el equipo de Simone Inzaghi.

Tras su gol, llegaron más tantos para el vigente campeón de la Serie A. Marcus Thuram firmó un doblete para prolongar su buen momento, mientras que Petar Sucic amplió la ventaja desde el punto de penalti. Fue una actuación vital para el club y la respuesta perfecta a las críticas tras el caótico empate a 4-4 con el Atalanta en su anterior partido. «Sufrí una lesión muy grave, pero el trabajo duro siempre da sus frutos. Esperé 46 días para volver, a veces haciendo dobles sesiones, pero pude regresar de la mejor manera para ayudar al equipo», declaró Martinez a Sky Sport Italia, según recoge Football Italia.

Respuesta a las críticas

El ambiente en torno al Inter se había enrarecido después de que el equipo dejara escapar una ventaja de dos goles ante el Atalanta la semana pasada. Martinez, fiel a su papel de líder, reconoció que el equipo debe asumir su responsabilidad por las críticas que recibe. Subrayó que la única forma de acallar las dudas es rendir con regularidad y devolver al club al lugar que le corresponde en lo más alto del fútbol italiano, pese a los retos que plantean sus rivales nacionales.

«Hay que aceptar las críticas, porque somos nosotros quienes nos hemos puesto en esta situación. Tenemos que devolver al Inter al lugar que le corresponde, seguir dando lo mejor de nosotros e intentar ganar los partidos. A veces, si no ganas, es porque has cometido un error o porque el rival ha sido mejor esa noche. En cualquier caso, hay que seguir trabajando», añadió el delantero.

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Un líder moderno que también defiende

Aunque su regreso con gol acaparó los titulares, Martinez también recibió elogios por su esfuerzo defensivo. En una jugada destacada, el capitán retrocedió hasta su propio campo para ganar un duelo cerca del banderín de córner del Inter, una intervención que dio paso de inmediato a un peligroso contraataque del equipo local. El futbolista de 29 años considera que esa entrega es esencial en el fútbol actual, en el que todos los jugadores deben contribuir a la organización defensiva.

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«Siempre intento trabajar y aportar al equipo, y eso no consiste solo en marcar goles. El fútbol moderno ha cambiado, así que hasta los delanteros tenemos que bajar y ayudar a defender», explicó.

Demostrar su calidad sobre el césped

Cuando la conversación pasó a la trayectoria reciente del Inter, preguntaron a Martinez si esta era la plantilla más fuerte que el club había reunido en los últimos siete u ocho años. El capitán descartó rápidamente esas comparaciones y prefirió centrarse en el trabajo diario en los entrenamientos y en la necesidad de que el equipo demuestre su calidad con hechos, en vez de hacerlo mediante debates en los medios o palabras en el vestuario.

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«No me gustan estos debates, porque hay que demostrar la calidad sobre el césped todos los días, empezando por los entrenamientos y trasladándolo después a los partidos», concluyó Martinez. «Mis compañeros a veces también dicen que somos fuertes, pero yo siempre les digo que tenemos que demostrarlo, no solo decirlo».