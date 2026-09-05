El Inter sumó tres puntos en la Serie A tras una magnífica segunda parte contra el Napoli. Los sureños se pusieron 0-2 por delante gracias a Matteo Politano y Rasmus Højlund, pero en la última media hora el Inter remontó por completo el marcador en una victoria espectacular: 3-2. Lautaro Martínez marcó el gol de la victoria en el tiempo añadido, un tanto que poco antes también podría haber caído en la otra portería.

En el Napoli, todos los conocidos de la Eredivisie (Noa Lang, Lorenzo Lucca, David Neres y Sam Beukema) comenzaron en el banquillo. También llamó la atención que el nombre más importante del Napoli, Kevin De Bruyne, pese a la ausencia de Scott McTominay, tuviera que conformarse con un papel de suplente.

En un entretenido inicio de partido, tanto el Inter como el Napoli estuvieron cerca del primer gol. Los intentos de Andy Diouf (Inter) y André-Frank Zambo Anguissa (Napoli) no fueron lo bastante convincentes como para obligar a los porteros a recoger el balón de la red.

Tras un tramo discreto en el resto de la primera parte, lo mejor estaba reservado para el final. Así, Rasmus Højlund dio al portero del Inter, Josep Martínez, la ocasión de intervenir, y también brilló su colega Alex Meret con su parada ante Lautaro.

Ya más adentro en el tiempo añadido de la primera parte, el Inter pareció golpear por fin, de no ser porque el lanzamiento de falta de Federico Dimarco se estrelló en el larguero. Justo después del descanso llegó el gol, y fue el Napoli quien pudo celebrarlo.

Un error en la salida de balón del Inter le dio la posesión a Alisson Santos. El intento del brasileño fue neutralizado por Martínez, pero en el rechace Matteo Politano fue el más rápido para empujarla dentro: 0-1.

Apenas tres minutos después, el Inter se vio con una desventaja doble, cuando Højlund, a pase de Giovanni Di Lorenzo, mandó el balón a la red: 0-2.

Eso fue solo el comienzo de una trepidante segunda parte, en la que ambos equipos jugaron al ataque y generaron ocasiones. El Inter volvió al partido por medio de Lautaro, que se impuso a Amir Rrahmani y empujó el balón a la red: 1-2.

El Napoli fue reculando cada vez más y acabó pagándolo. Marcus Thuram recibió en el área un centro cerrado de Carlos Augusto y dejó completamente sin opciones a Meret con un potente cabezazo al primer palo: 2-2.

En cuestión de pocos minutos, ambos equipos desperdiciaron ocasiones gigantescas. Thuram remató desde muy cerca y el balón se fue fuera por decímetros, y la misma suerte corrió el suplente Neres en la otra área.

Zambo-Anguissa volvió a tener el balón para empujarlo apenas unos instantes después, pero lo falló por completo en el segundo palo. En el tiempo añadido acabó llegando el casi inevitable gol de la victoria, y fue el Inter el que terminó llevándose el gato al agua.

Thuram volvió a encontrarse el balón en sus pies dentro del área y lo desvió hacia el segundo palo tras tocar en Manuel Akanji, donde esperaba Lautaro, que la empujó y estalló por completo de alegría: 3-2.



