Domenico Berardi continuó consolidando su lugar entre los grandes del Sassuolo y de la Serie A, después de guiar al equipo a la victoria sobre el Torino, la noche del sábado, por dos goles a uno, en la segunda jornada de la competición.

Y cuando el partido se encaminaba hacia el empate, Berardi marcó el gol de la victoria para el Sassuolo en el minuto 78, para que el equipo cosechara sus primeros tres puntos de esta temporada.

Berardi se convirtió en el sexto jugador en entrar en la lista de los máximos goleadores con la camiseta de un solo equipo en la historia de la Serie A, con 131 goles, superando a la leyenda del Bolonia Ezio Pascutti (130).

Y no supera a la estrella del Sassuolo, Francesco Totti, leyenda de la Roma (250 goles), ni a Alessandro Del Piero, leyenda de la Juventus (188), Giampiero Boniperti, leyenda de la Juventus (178), Luigi Riva, leyenda del Cagliari (156), y luego Lautaro Martínez, actual capitán del Inter (132).

El Sassuolo había abierto la temporada con una derrota ante el Atalanta por dos goles a uno, mientras que se enfrentará al Bolonia en la tercera jornada el domingo 6 de septiembre.

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