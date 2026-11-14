Las víctimas de la noche de San Siro: Zidane prepara una revolución correctiva en la selección de Francia

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La derrota ante Italia no fue un simple tropiezo pasajero en los cálculos de la selección francesa, sino que destapó numerosas grietas que devolvieron las dudas a los planes de Zinedine Zidane antes del decisivo enfrentamiento frente a Turquía. Entre el regreso de Kylian Mbappé, la ausencia de Dayot Upamecano y el bajón de rendimiento de algunos elementos fundamentales, el técnico francés se prepara para reordenar sus cartas, con la posibilidad de introducir amplios cambios en el once titular en busca de una reacción contundente que devuelva el prestigio a Francia.

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Según el sitio francés "Foot Mercato", Zidane estudia introducir modificaciones importantes en su once antes del duelo ante Turquía, previsto para la noche del domingo en Burdeos, en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, en un partido que no admite demasiados errores, especialmente tras la caída frente a Italia por 3-1 en el estadio de San Siro.

La selección francesa afronta el encuentro bajo una gran presión, pese a que el empate le bastaría para asegurar la clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones. Los hombres de Zidane ocupan el segundo puesto del Grupo 1, pero una derrota ante Turquía podría dar un vuelco total a las cuentas y dejar su destino ligado al resultado del partido entre Bélgica e Italia.

En caso de derrota, la selección francesa necesitaría que Bélgica empatara con Italia para evitar caer al tercer puesto y quedar eliminada del torneo. No obstante, el resultado no parece ser la única preocupación del cuerpo técnico, pues Zidane es consciente de que su equipo está obligado a ofrecer una actuación completamente distinta a la imagen pálida que mostró ante los italianos, especialmente en el plano de la disciplina defensiva y la capacidad de gestionar la presión.

La primera carta en la que confía Zidane es la recuperación de los servicios de su capitán, Kylian Mbappé, que estuvo ausente del once titular frente a Italia después de que el cuerpo técnico decidiera darle descanso. La estrella del Real Madrid participó en los entrenamientos del viernes, por lo que se convierte en firme candidato a regresar al once titular ante Turquía, en un impulso ofensivo importante para la selección francesa.

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Se espera que Mbappé ocupe la posición de delantero puro, aprovechando la ausencia de Ousmane Dembélé, después de haber jugado en una posición distinta durante el partido de ida frente a los turcos. A su lado, Michael Olise despunta como posible opción en la banda derecha, mientras que Bradley Barcola parece el más cercano a conservar su sitio en el extremo izquierdo.

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En cambio, las opciones de Désiré Doué de ser titular no parecen grandes, después de no haberse recuperado lo suficiente de la fractura en uno de sus dientes, que sufrió durante el duelo ante Italia. Y aunque el joven jugador podría estar disponible según evolucione su estado, su sufrimiento en el partido anterior hace poco probable que se le dé la titularidad desde el inicio.

El trío del centro del campo, a examen

En el centro del campo, Zidane estudia introducir cambios evidentes tras el gran sufrimiento que mostró ante la presión italiana. La selección francesa careció de la capacidad de construir el juego con fluidez, y Rayan Cherki no logró aportar la influencia que se esperaba de él después de que el entrenador lo utilizara en el rol de mediocentro adelantado, mientras que Adrien Rabiot cometió una serie de errores que afectaron al equilibrio del equipo.

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Warren Zaïre-Emery parece candidato a recibir una nueva oportunidad en el centro del campo, después de que Zidane acostumbrara a elogiar su flexibilidad táctica y su capacidad para ocupar más de una posición, pese a la posibilidad de emplearlo como lateral derecho. Pero el técnico de Francia prefiere utilizarlo en el centro del campo, y el duelo ante Turquía podría ser una oportunidad para devolver al jugador a su posición preferida y mostrar sus verdaderas capacidades.

Asimismo, aumentan las opciones de Eduardo Camavinga de regresar al once titular, después de haber ofrecido niveles destacados durante el anterior parón internacional. Zidane apuesta por la vitalidad del jugador del Real Madrid y su capacidad para recuperar el control en el centro del campo, además de mejorar la labor de robo de balón y la rápida transición de la defensa al ataque.

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La ausencia de Upamecano abre la competencia

En cuanto a la línea defensiva, Zidane afronta un dilema adicional tras confirmarse la ausencia de Dayot Upamecano, que provocó un penalti durante la segunda parte del duelo ante Italia, antes de abandonar la concentración de la selección por motivos familiares, quedando así fuera de las cuentas del próximo partido.

Ibrahima Konaté y Leny Yoro pugnan por suplir al defensa del Bayern Múnich. Konaté posee mayor experiencia en los partidos internacionales, mientras que Yoro entra en la competencia respaldado por su buena actuación ante Bélgica en el Stade de France a principios de octubre, lo que le brinda una oportunidad real de ganarse la confianza de Zidane.

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En cuanto a los laterales, uno de los puntos débiles más destacados de la selección francesa quedó al descubierto durante el duelo ante Italia, después de que Malo Gusto sufriera de forma evidente en la banda derecha, antes de que Zidane decidiera sustituirlo por Saïlo Kombedi.

El próximo partido podría ser una oportunidad para el jugador del Wolfsburgo, que se incorporó a la concentración en el último momento, de conseguir un puesto de titular por primera vez en la banda derecha, mientras que Andy Diouf despunta como candidato a ocupar la posición de lateral izquierdo, después de haber entrado como sustituto de Adrien Truffert en el minuto 77 del partido anterior.

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En definitiva, Zidane es consciente de que el duelo ante Turquía va más allá de la mera búsqueda del billete de clasificación a los cuartos de final; es una verdadera prueba de su capacidad para corregir los errores que se mostraron ante Italia y devolver el equilibrio a un equipo que cuenta con grandes nombres, pero que hasta ahora no ha ofrecido el nivel que se espera de él. Entre el regreso de Mbappé y los posibles cambios en el centro del campo y en la defensa, la selección francesa aguarda una oportunidad para borrar los efectos de la caída en San Siro y demostrar que la derrota no fue el inicio de una crisis difícil de contener.

Grp. 1 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Italia ITA 5 3 1 1 11 6 +5 10 W W D W L 2 Francia FRA 5 3 1 1 8 5 +3 10 L W D W W 3 Belgium BEL 5 3 0 2 8 6 +2 9 W L W L W 4 Turquía TUR 5 0 0 5 3 13 -10 0 L L L L L Playoff del campeonato Playoffs de descenso Descenso