Las Vegas Raiders vs Cleveland Browns: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Finalmente ha llegado; los Cleveland Browns están entregando las llaves de la ofensiva al mariscal de campo novato Shedeur Sanders, quien hará su primera titularidad en la NFL el domingo cuando los Browns lleguen a Las Vegas para enfrentar a los Raiders.

Sanders tuvo su primera experiencia la semana pasada en la derrota 23-16 contra Baltimore, pero esta vez tiene una semana completa de entrenamientos, un plan de juego diseñado para él y un oponente mucho menos intimidante. Ahora la verdadera pregunta para los apostadores y los fans de los Browns es: ¿puede el chico rendir cuando los reflectores están sobre él y el enfrentamiento realmente está a su favor?

Cleveland sale de casa todavía buscando esa escurridiza primera victoria de la temporada como visitantes, y la urgencia ha aumentado después de perder tres seguidos y seis de sus últimos siete encuentros. En el otro lado, Las Vegas no ha sido mucho mejor; los Raiders han caído en picada con cuatro derrotas consecutivas y nueve derrotas en sus últimos diez partidos.

Hora de inicio del partido Las Vegas Raiders vs Cleveland Browns

Los Raiders y los Browns se enfrentarán en la Semana 12 de la temporada de la NFL en el Allegiant Stadium en Paradise, Nevada, el domingo 23 de noviembre, comenzando a las 4:05 pm ET / 1:05 pm PT para los fanáticos en los EE. UU.

Noticias del equipo Las Vegas Raiders

Los Raiders tienen sus propias preocupaciones por lesiones. El mariscal de campo Aidan O'Connell está lidiando con un problema en la muñeca y el tackle defensivo Jonah Laulu está trabajando con problemas en las costillas, dejando a ambos jugadores cuestionables mientras Las Vegas se prepara para otro enfrentamiento físico.

Los Raiders permanecen cerca del fondo de la liga en ofensiva, logrando solo 15.5 puntos por juego, el 30 en la NFL, y su defensa tampoco ha sido exactamente un muro, cediendo 25.3 puntos por partido (24). Las Vegas acumula 269 yardas totales por juego (187.6 por aire, 81.4 por tierra) mientras cede un promedio de 326.8 yardas, incluyendo 219.5 por pase y 107.3 por carrera.

El veterano QB Geno Smith ha sido el motor de la ofensiva, lanzando para 2,082 yardas, completando el 66.3% de sus pases y sumando 12 touchdowns. El juego terrestre está liderado por Ashton Jeanty, quien ha acumulado 554 yardas por carrera, mientras que Tre Tucker se ha convertido en el receptor más confiable de los Raiders con 38 recepciones para 502 yardas y cinco touchdowns.

En defensa, el máquina de tackles Devin White lidera al equipo con 97 paradas totales, y Maxx Crosby sigue causando estragos en el frente con seis capturas. En la secundaria, Isaiah Pola-Mao y Kyu Blu Kelly comparten el liderazgo del equipo con dos intercepciones cada uno.

Noticias del equipo Cleveland Browns

Los Browns afrontan el domingo con varios jugadores clave lesionados, llevando etiquetas de cuestionable. El mariscal de campo novato Dillon Gabriel permanece en el protocolo de conmociones, mientras que el ala cerrada David Njoku y el ala defensiva Alex Wright están lidiando con problemas de rodilla y cuádriceps, respectivamente. La línea ofensiva de Cleveland tampoco está a pleno rendimiento, con el tackle izquierdo Cam Robinson y el tackle derecho Jack Conklin enfrentándose a problemas en las rodillas de cara al fin de semana. El esquinero Dom Jones tampoco escapó a las lesiones, fue colocado en la lista de reservas de lesionados el martes y se le descartó oficialmente para el enfrentamiento del domingo.

Mientras tanto, Cleveland no está precisamente brillando en el marcador. Están promediando 16.2 puntos por partido, clasificados en el puesto 29, aunque su defensa ha sido más estable, permitiendo 23.4 puntos por encuentro (18º). Cleveland registra 257.3 yardas totales por partido, solo 159.3 de pase pero un más estable 98 de corrida, mientras permiten solo 273.5 yardas por salida, una de las mejores marcas defensivas de la liga.

Antes de la llegada del novato, Dillon Gabriel lideró el ataque aéreo de los Browns con 937 yardas por pase, completando el 59.2% de sus lanzamientos para siete touchdowns. El juego terrestre se apoya en Quinshon Judkins, quien ha acumulado 620 yardas por tierra, mientras que Harold Fannin lidera el cuerpo de receptores con 44 recepciones, 422 yardas y dos touchdowns.

Defensivamente, Carson Schwesinger ha estado en todas partes, acumulando 85 tackles, y Myles Garrett continúa su actuación digna de Jugador Defensivo del Año con 15 capturas. En el departamento de las intercepciones, Ronnie Hickman y Schwesinger tienen cada uno un par de intercepciones.

Ver y transmitir en vivo Raiders vs Browns en los EE.UU.

El partido de Raiders vs Browns en la Semana 12 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo por CBS. Si has cortado el cable, los aficionados también pueden ver la cobertura enParamount+ y Fubo (¡Prueba gratis hoy!).

Ver y transmitir en vivo Raiders vs Browns en todo el mundo

Para los fanáticos fuera de los EE. UU. que buscan mantenerse conectados a la acción,NFL Game Pass en DAZN es el boleto definitivo. Ofrece más de 200 partidos de temporada regular y de playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone, y mucho más para mantenerte conectado durante todo el año.

Para evitar restricciones regionales o acceder al juego si viajas al extranjero, puedes ver la acción utilizando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar entradas para Raiders vs Browns

Las entradas ya están disponibles en StubHub, comenzando a partir de $386. A partir de ahí, los precios suben a través de los niveles — $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzan un máximo de $10,406 para los mejores asientos del lugar.

Consulta el enlace a continuación para obtener el desglose completo de cómo comprar entradas para los juegos de la NFL.

Raiders vs Browns Fantasy Football

Geno Smith ofreció una de esas actuaciones que dejan a los gerentes de fantasía frotándose las sienes. Acumuló números tarde, una vez que el juego estaba esencialmente fuera de alcance, enmascarando lo que de otro modo fue un esfuerzo inestable. Es el último capítulo de lo que se ha convertido en un mes de altibajos para el veterano: una erupción de cuatro touchdowns una semana, seguida de un olvido de 143 yardas, y ahora esta salida irregular. ¿El camino por delante? Brutal. Smith se enfrenta a una defensa de los Cleveland Browns en la Semana 12 que está asfixiando a los mariscales de campo rivales, permitiendo solo 167 yardas por aire por partido. A menos que disfrutes vivir peligrosamente, es una jugada de fantasía altamente volátil la próxima semana.

Mientras tanto, Ashton Jeanty continúa sufriendo los golpes de novato que vienen con ser un corredor destacado detrás de una línea ofensiva inconsistente de los Raiders. Recién salido del lunes por la noche, donde reunió solo siete yardas por tierra en seis intentos, al menos mostró algo de vida por el aire, atrapando seis recepciones, el máximo de su carrera, para 27 yardas. Aún así, fue otro recordatorio claro de que incluso una selección de draft entre los seis mejores no puede atravesar las defensas sin algo de músculo al frente. El talento de Jeanty es obvio, pero la pista a su alrededor no lo es.

Si tus compañeros de liga están dormidos, ahora es el momento de abalanzarse y adquirir a Quinshon Judkins. Cleveland tiene un calendario entre los seis mejores para el resto de la temporada para los corredores, y a pesar de no anotar contra Baltimore, el rol de Judkins sigue en ascenso. Registró dos intentos desde la línea de gol (cuatro intentos en la zona roja en total) y ha conseguido dos o más objetivos en tres partidos consecutivos, incluyendo un par que sucedieron con Shedeur Sanders en el centro en la segunda mitad. El novato llevó el balón 17 veces para 59 yardas y ha tenido 19 o más oportunidades en seis de sus últimas ocho salidas. El uso anuncia un posible despegue.

Hablando de Shedeur Sanders, la comunidad de fantasía no le está dando exactamente una cálida bienvenida en su primer inicio en la NFL. Su intervención de relevo contra los Ravens fue, por decirlo amablemente, bastante desigual, con un desempeño de 4 de 16, 47 yardas y una intercepción, mientras estaba bajo el asedio de la presión de pases de Baltimore. Sanders entra en la Semana 12 como una opción arriesgada en superflex en el mejor de los casos, cargado por la falta de experiencia, incomodidad en el bolsillo y un elenco de apoyo que no le está haciendo muchos favores. Agreguemos el desolador total de puntos proyectado de Cleveland y la línea ofensiva del equipo golpeada por las lesiones, y es difícil generar optimismo sobre su techo de fantasía a corto plazo.

Predicciones del Juego Raiders vs Browns

Este enfrentamiento en Las Vegas tiene todos los ingredientes para ser un partido aburrido, especialmente con los Cleveland Browns lidiando con sus problemas de mariscal de campo. El novato Shedeur Sanders hizo su debut en la NFL la semana pasada y, sinceramente, se vio como un proyecto de Día 3 aún familiarizándose. Mientras tanto, Dillon Gabriel sigue atorado en el protocolo de conmociones al inicio de la semana, dejando la ofensiva de Cleveland en un estado de incertidumbre una vez más.

Y aunque el total se sitúa en solo 37.5, aún parece un poco arriesgado apostar al bajo, incluso para un juego que amenaza con retrasar una década el fútbol ofensivo.

En este punto, me inclino por los Raiders en su propio terreno. Cleveland ha sido absolutamente terrible fuera de casa, y al menos Las Vegas mostró algunos signos de vida con esa victoria de 20-10 sobre los Titans.

Probabilidades de Apuestas Raiders vs Browns

Spread

Browns +3 (-108)

Raiders -3 (-112)

Moneyline

Browns: +140

Raiders: -166

Total

37.5 (Más de -102/Menos de -118)