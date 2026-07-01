Las tormentas eléctricas retrasaron el inicio del México-Ecuador en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026.

El encuentro estaba programado para las 04:00 hora de La Meca en el estadio Azteca de Ciudad de México, pero la tormenta obligó a los miles de aficionados presentes a esperar.

Finalmente, el comité organizador pospuso el encuentro una hora, con nuevo inicio a las 05:00, hora de La Meca.

El Azteca albergará un partido de octavos de final el fin de semana, donde México podría jugar si avanza y enfrentarse al ganador de Inglaterra o República Democrática del Congo.

No es la primera vez que el clima afecta el torneo: el partido Francia-Irak, jugado en Filadelfia, se detuvo dos horas por una tormenta eléctrica.

Durante ese encuentro se pidió a los aficionados refugiarse en el estadio al terminar la primera parte, mientras los jugadores volvían a los vestuarios; tras mejorar el tiempo se reanudó el partido, y ambos equipos tuvieron que volver a calentarse por la larga pausa.

Las normas de seguridad del torneo indican que, al detectarse rayos dentro de un radio de 13 km del estadio, el partido se suspende y solo se reanuda 15 minutos después del último rayo.

Aunque las tormentas han amenazado varios partidos en las últimas dos semanas, la mayoría se han jugado a su hora. Los organizadores del México-Ecuador aguardan a que mejore el tiempo antes de dar luz verde.

El ganador se medirá en octavos al vencedor del Inglaterra-República Democrática del Congo, que se juega esta tarde.