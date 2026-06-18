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Muhammad Sharaf Eldeen

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Las tormentas eléctricas alteran los planes de Marruecos antes del partido contra Escocia

Escocia vs Marruecos
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EE. UU.

El partido contra Escocia podría ser decisivo

La selección marroquí ha adelantado su entrenamiento de hoy en Boston debido a la previsión de tormentas eléctricas.

Según el diario marroquí «Al-Batal», los «Leones del Atlas» debían entrenar a las 18:00, hora de Boston, en el Centro de Entrenamiento de Nueva Inglaterra, pero la sesión se adelantó dos horas, por lo que comenzará a las 16:00.

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La medida busca garantizar que el programa de preparación se desarrolle en óptimas condiciones.

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En la primera jornada del Grupo C del Mundial, los Leones del Atlas empataron con Brasil (1-1), mientras que Escocia venció a Haití (1-0).

Mañana viernes, a la hora de la costa este de Estados Unidos, Marruecos se medirá a Escocia: una victoria prácticamente le aseguraría el pase a la siguiente ronda.

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