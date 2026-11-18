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El Manchester City dio un paso importante hacia las eliminatorias de la Champions League femenina con una trabajada victoria por 2-0 ante el Hacken. En una gélida noche en Gotemburgo, el equipo de Andree Jeglertz recurrió a sus estrellas desde el banquillo para romper el empate y sumar los tres puntos. El resultado sitúa al conjunto de la liga inglesa femenina en la tercera posición de la fase de liga, a falta de un solo partido.

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El impacto desde el banquillo marca la diferencia

Tras una primera parte frustrante en la que el Manchester City tuvo dificultades para abrir el marcador sobre un césped artificial cubierto de nieve, la entrada de Lauren Hemp y Khadija Shaw en el descanso resultó decisiva. Ambas, fundamentales para los éxitos del City en la competición doméstica, cambiaron de inmediato el rumbo del encuentro. Su presencia aportó a las visitantes la eficacia de la que habían carecido durante los primeros 45 minutos en Suecia.

El gol llegó finalmente diez minutos después de la reanudación, aunque con cierta fortuna. Hemp estaba en el lugar y el momento adecuados cuando Emma Ostlund intentó despejar el balón. Este rebotó en la internacional inglesa y acabó en la esquina inferior de la portería.

El City siguió presionando en busca de un segundo gol que le evitara un final tenso. Mary Fowler creyó haber ampliado la ventaja poco después al enviar el balón a la red, pero el tanto fue anulado por fuera de juego al considerarse que Yui Hasegawa estaba en posición antirreglamentaria delante de la portera local Jennifer Falk.

Shaw sentencia en Gotemburgo

Shaw, a menudo la referencia del ataque del City, demostró su calidad de talla mundial para dejar el partido sentenciado en el minuto 77. Tras recibir un pase largo de Hemp medido a la perfección, la delantera jamaicana mostró una enorme fortaleza para resistir la oposición de una defensora antes de batir a Falk con un remate sereno.

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El City tuvo la oportunidad de ampliar su ventaja hasta el 3-0 en el tiempo añadido después de que se señalara un penalti por una falta de Aivi Luik sobre Shaw. Sin embargo, Fowler no logró transformarlo: su lanzamiento fue detenido.

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El City sube al tercer puesto antes de cerrar la fase ante el Austria de Viena

La victoria elevó la cuenta del City a nueve puntos y lo situó tercero en la clasificación de la Champions League, uno por delante del Bayern de Múnich, el Arsenal y el Chelsea, que tienen un partido pendiente.

Al City solo le queda un encuentro de la fase de liga: recibirá al colista, el Austria de Viena, el 16 de diciembre.

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La profundidad de la plantilla del City resulta decisiva

Tras una frustrante derrota por 1-0 ante el Chelsea, que permitió al conjunto londinense adelantarlo y alcanzar el liderato de la liga inglesa femenina, Jeglertz introdujo cinco cambios para dar descanso a sus jugadoras clave. Sin embargo, el City se topó inicialmente con una inspirada Jennifer Falk, que jugó cedida en el Liverpool: en la primera parte, negó el gol dos veces a Aoba Fujino, reaccionó con rapidez para detener un cabezazo de Grace Clinton y desvió un potente disparo de Rebecca Knaak para mantener el empate al descanso.

Aunque el Hacken había logrado un frustrante empate 0-0 para el Chelsea en Londres en su anterior partido de Champions League, la profundidad de la plantilla del Manchester City resultó decisiva y sus suplentes tuvieron un impacto significativo. El equipo de Jeglertz intentará ahora vencer al Austria de Viena en su último encuentro de la fase de liga para acabar entre los cuatro primeros, lo que le permitiría evitar la ronda eliminatoria previa y acceder directamente a los cuartos de final.