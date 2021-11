Las sorpresas de Scaloni en la lista de convocados de la Selección argentina

La triple fecha que pasó fue una gran noticia para Argentina. Con la vuelta del público a los estadios y los festejos por la reciente consagración continental, el equipo sumó siete puntos de los nueve posibles y mostró una de sus mejores versiones en la goleada ante Uruguay. Pero conforme pasaban las semanas, los caídos se sumaban y se preveían complicaciones para armar la nueva lista. Ante esto, Lionel Scaloni sorprendió a todos dando una lista repleta de juveniles.

Si la inclusión de Julián Álvarez salió tan bien, por qué no replicarlo, habrá pensado el entrenador. De los 34 futbolistas que integran la nómina para los encuentros frente a Uruguay y Brasil, que se disputarán el 12 y 16 de noviembre en Montevideo y San Juan -respectivamente- , hay ocho menores de 23 años que harán su debut en la Mayor .

A continuación, en Goal repasamos los nombres que más llamaron la atención en la lista de Scaloni para los dos clásicos sudamericanos.

EXEQUIEL ZEBALLOS

En la semana fue noticia porque Riquelme y Tevez lo mencionaron como el juvenil distinto que tiene Boca entre sus filas. El Changuito es la gran figura del puntero de Reserva; a principios de octubre jugó uno de sus partidos más destacados en la goleada 3-0 contra River, donde abrió el marcador con un gol a pura gambeta. Aún tiene poco rodaje en Primera, en total suma 612 minutos repartidos en 15 juegos. No será la primera vez que vista la celeste y blanca ya que fue parte del plantel que ganó el Sudamericano Sub 15 (con 5 goles en 8 partidos) y también el Sub 17 (con 8 partidos y un gol). En 2019 jugó la Copa de Mundo Sub 17, siendo eliminado en octavos de final.

CRISTIAN MEDINA

Una de las primeras grandes apariciones del año en Boca; se estrenó en febrero y tuvo una gran primera parte de año integrando el centro del campo junto a Varela y Almendra. Con el correr de los partidos bajó su participación pero recientemente volvió a recuperar minutos claves. Es un mediocampista con gran sentido del posicionamiento y lectura de espacios. En Argentina integró el equipo Sub 15 que ganó el Sudamericano 2017. También en Perú 2017, ya en el Sub 17, donde jugó siete partidos. En la Copa Mundial del mismo año jugó tres partidos.

SANTIAGO SIMÓN

La mejor descripción del pibe la dio Gallardo: "Tiene mucha calidad y no sé si se dieron cuenta pero no levanta los pases del piso. Es uno de esos jugadores que me encantan, que no pierde pelotas y es complementario a todos". Si bien debutó el 20 de noviembre de 2020, se consolidó en el último tramo de este año. Ya son siete partidos consecutivos de titular. Su función es jugar de volante por derecha, desde la banda hacia adentro. En Argentina fue internacional con la Sub 17 en el Sudamericano de Perú 2019, donde jugó todos los partidos; también disputó el Mundial.

ENZO FERNÁNDEZ

El mediocampista de 20 años llegó a River en 2007, hizo allí todas las inferiores hasta que debutó en el primer equipo contra Liga de Quito en 2020. Se fue a préstamo a Defensa y Justicia habiendo jugado solo nueve minutos en Primera. En el Halcón se adueñó del mediocampo y fue clave en el equipo que gestó Hernán Crespo. Ganó la Copa Sudamericana 2020 (además de integrar el equipo ideal de dicho torneo) y la Recopa 2021. Está en el Millonario desde junio de 2021, ya que volvió del préstamo antes de tiempo por pedido expreso de Marcelo Gallardo. Su única experiencia en Argentina tiene que ver con el Torneo de L'Alcúdia jugado en España en 2018.

THIAGO ALMADA

El mediocampista ofensivo debutó a los 17 años y desde entonces brilló. Gabriel Heinze fue quien lo hizo debutar, hasta haciéndolo jugar de falso 9, y se asentó con Mauricio Pellegrino dominando todo el frente de ataque. En 2018, The Guardian lo incluyó en la lista de 60 grandes promesas del fútbol mundial. Tanto es así que Manchester City y Leeds han posado los ojos en él. Hoy en día, con 20 años, es uno de los mejores jugadores del Torneo Liga Profesional. Con la Selección fue subcampeón del Sudamericano 2019 Sub 20 en Chile. Este año lo convocaron para los JJ.OO, pero tuvo poco protagonismo y Argentina fue eliminada en primera ronda. En cuanto a su futuro, todo parece indicar que ira a Atlanta united.

MATÍAS SOULÉ

El atacante formado en Vélez Sarsfield se mudó a Italia a los 16 años para sumarse a las filas de Juventus. Alguna vez comparado con Ángel Di María, en 2020 integró la lista de los 100 mejores futbolistas sub 21 que publica el diario italiano Tuttosport. Actualmente está jugando en la Sub 23 donde convirtió cinco goles y dio cinco asistencias en 27 partidos. El 11 de septiembre de este año estuvo en el banquillo de Primera en un duelo ante Napoli por la Serie A. Ya extendió su contrato con el equipo de Turín y se comprometió hasta 2026.

GASTÓN ÁVILA

En febrero de 2020 debutó en Primera jugando para Boca ante Talleres. Actualmente está en Rosario Central pero deberá volver al Xeneize. El defensor central tiene una gran técnica en pegada, es uno de los futbolistas con más pases largos y pases al último tercio completados. En el año 2018 fue convocado por Lionel Scaloni para disputar el Torneo Sub-20 de la Alcudia, en el cual se consagró campeón.​

FEDERICO GOMES GERTH

Este convocado es seguramente la mayor sorpresa de la lista. El arquero de Tigre tiene 17 años, lleva nueve años en el club y desde hace poco tiempo entrena con la Primera aunque ya tuvo una experiencia en el banco del primer equipo nada más y nada menos que en Copa Libertadores, en la derrota 5-0 contra Palmeiras. Es bueno técnicamente con los pies. Tiene experiencia en la selección: pasó por la Sub 15, 17 y 20. Lo más destacado allí fue su convocatoria al Sudamericano Sub 15.