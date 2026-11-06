El español Xavi Hernández, seleccionador de los Países Bajos, desveló la lista de la Oranje para la concentración de este mes de noviembre, de cara a los duelos ante Grecia y Alemania en las jornadas quinta y sexta de la Liga de Naciones de la UEFA.

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La selección neerlandesa, bajo las órdenes de su nuevo técnico Xavi Hernández, logró 8 puntos en sus primeros 4 partidos, con dos victorias y dos empates, para liderar la clasificación del Grupo 2, igualada con Grecia, que ocupa la segunda posición por diferencia de goles.

La lista contó con el regreso de Frenkie de Jong, centrocampista del Barcelona, especialmente tras recuperarse de la grave lesión que sufrió en la rodilla durante el último Mundial, antes de reponerse recientemente y disputar 3 partidos con el Barça.

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Continuó la ausencia de Steven Bergwijn, extremo del Al Ittihad saudí, mientras que Xavi siguió confiando en Crysencio Summerville, estrella del Al Hilal, y Tijjani Reijnders, centrocampista del Al Qadsiah.

La afición neerlandesa sueña con el regreso de su selección al nivel habitual bajo la dirección de Xavi, que sigue el mismo estilo de la leyenda de los Países Bajos Johan Cruyff, apoyándose en la posesión posicional y la presión al rival durante el mayor tiempo posible.

Lista de la selección de los Países Bajos

Portería: Bart Verbruggen, Mark Flekken, Robin Roefs.

Defensa: Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Lutsharel Geertruida, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven, Ian Maatsen, Jurriën Timber, Quinten Timber.

Centro del campo: Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners, Tijjani Reijnders, Joey Veerman, Justin Kluivert, Gus Til, Guus Til, Guido Zéchiel.

Delantera: Cody Gakpo, Ruben van Bommel, Brian Brobbey, Noa Lang, Donyell Malen, Mex Meerdink, Crysencio Summerville.