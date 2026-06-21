Las seis prioridades del PSV en materia de fichajes para el verano de 2026

El PSV domina la Eredivisie: sus tres títulos consecutivos confirman su filosofía en el sur de Holanda. Pero el éxito cuesta: varios jugadores clave podrían marcharse este verano. Por ello, el entrenador Peter Bosz y el director técnico Earnest Stewart tendrán mucho trabajo en el Philips Stadion para armar una plantilla de primer nivel para las competiciones holandesas y la Liga de Campeones.

La temporada pasada invirtió más de 60 millones en fichajes, incluidos 20 millones por los delanteros Ruben van Bommel y Alassane Pléa, quienes, por lesiones, apenas jugaron. El fichaje invernal Myron Boadu no convenció como ‘9’ y podría salir, mientras que el rumano Dennis Man aún no se ha ganado la titularidad en la derecha.

El portero checo Matej Kovar, fichado en invierno al Bayer Leverkusen por entre cinco y siete millones, no tiene competencia tras la salida de Nick Olij. Yarek Gasiorowski y Paul Wanner, fichados por 25 millones en total, se han hecho un hueco en el once sin hacer mucho ruido. Kiliann Sildillia ganó protagonismo como lateral derecho hacia el final del curso y apunta a futuro.

Las cuantiosas inversiones del verano de 2025 le devolvieron al PSV el título liguero, el 27.º de su historia. Pese a las ambiciones, la aventura en la Liga de Campeones terminó en fase de grupos, y el doblete se esfumó tras la humillante derrota 3-2 ante el NEC en semifinales de la Copa KNVB Eurojackpot.

Se acerca el mercado de verano y Voetbalzone analiza las decisiones de Bosz y Stewart. La prioridad es reemplazar a los jugadores clave que, por cláusulas, pueden marcharse.

Buscar un sustituto para Joey Veerman

Joey Veerman puede marcharse por entre 20 y 25 millones de euros. Tras cuatro temporadas exitosas en Eindhoven y su consolidación como estrella de la selección holandesa, parece que ha llegado el momento de probar suerte en el extranjero. La temporada pasada ya hubo un acuerdo con el Fenerbaçe que no se concretó; también se mencionó al Brentford, y ahora el Inter sigue de cerca al volante de Volendam. Como no irá al Mundial con Holanda, su salida parece inminente.

En la Eredivisie se barajan varios nombres. Sven Mijnans, que llevó al AZ a ganar la Eurojackpot KNVB Beker, cuenta con el nivel necesario para dar el salto, según Valentijn Driessen y otros analistas. Kodi Sano brilló con el NEC, tercero en la tabla, y ya había atraído la atención del PSV. El obstáculo sería su cláusula de 25 millones, pues el club de Nimega no quiere venderlo este verano ante su participación en la previa de la Champions.

René van der Gijp, en elprograma «KieftJansenEgmondGijp», recomendó al PSV fichar a Youness Taha, del FC Groningen: «Es un gran jugador con una excelente pierna izquierda. Si buscan un sustituto de Joey Veerman, su disparo es igual de bueno». El PSV estuvo cerca de fichar a Gustavo Hamer (Sheffield United), quien aún tiene un año de contrato en la Championship y podría volver a ser opción para Stewart y compañía. Stije Resink (FC Groningen) sigue sin ser fichado por Ajax u otro grande y, ante una oferta atractiva, podría recalar en el PSV.

Buscan reforzar los laterales.

Sergiño Dest ya jugó en Barcelona y Milan, y ha dicho que está listo para un nuevo reto en un grande de Europa. Un buen Mundial con Estados Unidos podría acelerar su salida, que tiene una cláusula de 23 a 25 millones pese a contrato hasta 2028. Bayern Múnich, Juventus, Inter y varios clubes de la Premier League siguen de cerca al lateral, capaz de actuar por ambos costados.

El PSV sabe que, en condiciones normales, no podrá retener a Dest para la próxima temporada y, en ese contexto, ha puesto sus miras en Arnau Martínez. Este defensa polivalente, que puede jugar como lateral derecho y central, puede ficharse por una cantidad limitada de tan solo ocho millones de euros procedente del Girona, que ha descendido de categoría. Rápido, fuerte y formado en la cantera del Barça, destaca por su pase y su claridad táctica, cualidades que encajan con lo que busca Bosz.

Stewart también sigue la Liga belga. Zakaria El Ouahdi brilló en el KRC Genk y ganó la «Zapatilla de Ébano» a mejor jugador africano de la Jupiler Pro League. La recompensa definitiva llegó con su inclusión en la convocatoria definitiva de Marruecos para el Mundial, aunque allí se le considera una alternativa al indiscutible Achraf Hakimi. El Ouahdi es un lateral derecho muy rápido y técnico, que, por su resistencia, parece más un extremo. El internacional marroquí suele marcar goles y dar asistencias con frecuencia.

Para la banda izquierda, Anass Salah-Eddine ya no entra en los planes del campeón. El PSV podría haber fichado al lateral, cedido la temporada pasada, por ocho millones de euros al AS Roma, pero no llegó a un acuerdo con el club italiano. Mauro Júnior puede asumir su papel y también actuar en el centro del campo. Según el Eindhovens Dagblad, puede ficharse por unos doce millones de euros, cifra de la que el Fenerbache ya está al tanto. Varios medios señalan que el club turco está a punto de cerrar su incorporación.

Stewart descartó definitivamente a Mats Rots, quien tras un gran año en el FC Twente fichó por el TSG Hoffenheim en un traspaso récord de dieciséis millones. Una opción alternativa podría ser Angeliño, quien ya jugó una temporada en el PSV y ahora está relegado en la Roma. El exjugador del Manchester City, RB Leipzig y Galatasaray es físicamente fuerte, tiene gran capacidad de carrera y aporta en ataque por la banda izquierda.

Reforzar el centro de la defensa

El PSV marcó más de 100 goles en la Eredivisie la temporada pasada, pero encajó 45 en 34 partidos, lo que expuso su vulnerabilidad defensiva. En la fase de grupos de la Liga de Campeones, con rivales como Bayern, Liverpool y Newcastle United, Kovar encajó trece goles en ocho partidos. En parte por ello, la aventura en la competición de los mil millones terminó pronto para el equipo de Bosz. Además, parece necesario reforzar la defensa, ya que Ryan Flamingo podría marcharse a una de las principales ligas europeas.

Ruud Nijstad sonó como opción, pero el central de Almelo renovó con el FC Twente. Mika Mármol, formado en el Barcelona, fue objetivo de conversaciones internas a principios de año, pero ahora el Feyenoord parte con ventaja en la negociación con Las Palmas, donde el central de 24 años acaba contrato.

Una opción más factible parece Emmanuel Mbemba, central de 18 años cuyo contrato con el París Saint-Germain caduca y que, según L'Equipe, ya tiene una oferta de Eindhoven. El PSG quiere retenerlo, pero aún no ha logrado la renovación. Sin embargo, la competencia es fuerte: Arsenal, VfB Stuttgart y Sturm Graz también lo siguen. El PSV planea que el zurdo, con gran sentido táctico, juegue primero en otro equipo para ganar experiencia y luego incorporarse al club.

Fichar a un nuevo delantero

El PSV sufrió la temporada pasada en la posición de delantero: Ricardo Pepi se lesionó con frecuencia y se perdió encuentros clave en la lucha por el título. Aun así, Fulham llegó a ofrecer 40 millones por él, operación que finalmente se cayó, aunque podría reanudarse tras un buen Mundial con Estados Unidos.

Pléa, fichado el año pasado, solo ha jugado 112 minutos, sufrió una lesión grave y, con 33 años, no parece una opción de futuro. Boadu, su competidor, podría salir rumbo al FC Twente. Guus Til ocupó la posición de delantero la temporada pasada con éxito, pero rinde mejor como centrocampista ofensivo que aparece con frecuencia en el área de penalti.

Es dudoso que Manfred Ugalde siga siendo una opción. El exdelantero del FC Twente dejó el Spartak de Moscú este año, pero su precio, de 35 millones de euros, parece elevado para el PSV. Una opción más barata es Mika Biereth, que no triunfó en el Arsenal y fue cedido al RKC Waalwijk en la 2022/23. El polaco del AS Mónaco es fuerte, tiene olfato de gol y encaja en el estilo dominante y creativo del PSV. Thijs Dallinga, seguido por el ojeador Aad de Mos, podría llegar del Bolonia, aunque se desconoce si el delantero holandés quiere regresar ya a la Eredivisie.

Además, buscan reemplazar a Jerdy Schouten, lesionado de larga duración.

El mediocampista sufrió en abril una grave lesión de ligamentos cruzados ante el FC Utrecht y se perderá el Mundial y probablemente el resto del año con el PSV. El director general, Marcel Brands, ya anticipó que buscarán un sustituto en el mercado de fichajes. Sano, también mencionado como posible sucesor de Veerman, ya se baraja, pero el NEC pide una cifra elevada y se duda si el PSV llegará a ese límite. Además, la competencia es fuerte: el VfB Stuttgart y el TSG Hoffenheim podrían presentar en cualquier momento una oferta atractiva para arrebatarle el fichaje.

Recambio de Ismael Saibari

En el club crecen los argumentos para dar una oportunidad a Noah Fernández, ya que Ismael Saibari, figura con Marruecos, está a punto de fichar por el Bayern de Múnich en un traspaso de unos 50 millones de euros. El joven talento belga (18) ya convenció a Bosz la temporada pasada y el cuerpo técnico confía en él. Para evitar que un fichaje de verano frene su progresión, PSV podría darle minutos o bien recolocar a Paul Wanner en una posición más ofensiva.