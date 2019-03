Las referencias de Gabriel Suazo para Colo Colo están en Manchester City y París Saint-Germain

El mediocampista de Colo Colo, de extraordinario rendimiento en el arranque de 2019, se sinceró sobre sus gustos e inspiraciones en el fútbol.

Gabriel Suazo se ganó un lugar en el once de , como volante mixto al costado izquierdo de Esteban Pavez, y en una entrevista detalló que los movimientos de estrellas de y , los cuales ve regularmente, son los que le permiten aprender del buen fútbol, más allá de los entrenamientos diarios a los que asiste en el Estadio Monumental.

Ante la consulta sobre sus referentes, el 17 albo se decantó por Gonzalo Fierro y Matías Fernández, y ahondó -a El Mercurio-: "Del extranjero, admiro mucho a Kevin de Bruyne y a Marco Verratti. Veo mucho fútbol europeo. La liga inglesa es la que más me llama la atención, por su dinamismo y porque todos los partidos son peleados. Me fijo mucho en los volantes del Manchester City: en sus movimientos, cómo se perfilan para jugar hacia delante y cómo siempre están entre la línea defensiva y el mediocampo para recibir. Uno aprende mucho mirando, no solo practicando".

"Ser titular en Colo Colo es algo muy importante y sobre todo en la posición en la que más feliz me siento en la cancha, como volante mixto. Siempre digo lo mismo: yo soy volante mixto pero no tengo problema en jugar de lateral, de puntero o incluso de central. Gracias a Dios el profe lo vio. Él y Fernando Gutiérrez me preguntaron cuál era la posición que más me acomoda y fui honesto. En los primeros amistosos no fui titular, pero de a poco me fui ganando un espacio con trabajo y esfuerzo. Espero seguir así y mantenerme como titular. Si antes (con Pablo Guede) yo decía que solo jugaba al medio, a lo mejor ni siquiera me habrían puesto. No es un problema, al revés: poder jugar en varios puestos es una solución para el cuerpo técnico", complementó en extenso sobre la definición de su puesto en el césped.

Suazo también se refirió a su bajo perfil en el fútbol y el 'prejuicio' al que son sometidos sus colegas. "La gente tiene un prejuicio hacia los futbolistas. Cree que a todos les gustan los autos caros y andar de fiesta. O que nunca fueron al colegio. Y no todos son así. A mí en el colegio me iba bien, tuve promedio 6,8 todos los años, era el primero del curso", cerró.