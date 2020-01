Las redes explotan con la polémica tanda de penaltis entre Elche y Athletic

No se hablaba de otra cosa durante toda la jornada de la tercera ronda de . Las redes, a través de Twitter y Facebook, explotaron durante la tanda de penaltis decisiva de la eliminatoria entre y de Bilbao, donde "los leones" certificaron su pase a octavos de final. Tras el partido, dirimido desde la tanda fatídica con diferentes imágenes del porterro del Athletic, Iago Herrerín, adelantándose justo cuando pateaba un jugador del Elche. Muchísimos hinchas debatieron sobre la parada de Herrerín y mostraron diferentes imagenes de la señal de DAZN, que emitió el partido entre ilicitanos y bilbaínos. Casi todos cargaban contra el colegiado por no haber mandado repetir una pena máxima en la que el portero del Athletic se adelantaba, al menos, metro y medio antes de que chutase el rival. El árbitro, Munuera Montero, no mandó repetir el penalti.

El partido fue una auténtica montaña rusa de emociones. Marcaron Williams y Fidel en la primera parte y después nadie pudo deshacer el empate. Apretó entonces el Athletic en la segunda parte de la prórroga, pero aguantó bien el Elche. Los bilbaínos tuvieron varias ocasiones para haber resuelto la elimiantoria, pero fallaron en boca de gol. Despuñes, en una agónica tanda de penaltis, los bilbaínos empezaron mal con un fallo del Raúl García y otro de Unai López. El Elche, que tuvo un bastión en el portero San Román, lo tuvo en la mano, pero al final fallaron dos penas máximas seguidas y los "leones" pasaron de ronda.

Herrerín se adelantó para detener el disparo Iván Sánchez y posteriormente, Tekio envió fuera el último lanzamiento. El Athletic pasó a siguiente ronda y las redes explotaron opinando sobre la tanda, mostrando diferentes imagenes de Herrerín durante la tanda.