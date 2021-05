Las razones por las que James Rodríguez fue desafectado por Reinaldo Rueda

Dos versiones intentan explicar la decisión del técnico colombiano y posterior reacción del jugador que aún tiene encendido el debate.

Mientras la Selección Colombia ya se encentra trabajando en Barranquilla con gran parte del plantel citado por Reinaldo Rueda, la opinión deportiva del país sigue debatiendo sobre lo sucedido con James Rodríguez, luego de ser desafectado por el técnico, decisión que desencadenó una fuerte reacción por parte del jugador.

"No recibir la confianza de parte del cuerpo técnico rompe con todo y me genera un enorme dolor, ya que por la camiseta de la Selección Colombia siempre he dejado hasta la vida", fue la frase más sonada del comunicado publicado por la estrella cafetera, luego de conocer la contraparte de la Federación Colombiana en la que explicó que Rodríguez "no se encuentra en el nivel óptimo de competencia" tras los chequeos médicos.

Este primer enfrentamiento entre cuerpo técnico y uno de los referentes, pocos meses después del arribo de Rueda y contadas horas de la Eliminatoria sudamericana ha generado gran cantidad de opiniones y por supuesto, de especulaciones respecto al fondo del asunto.

Las dos versiones de prensa que más han tomado fuerza en las últimas horas hablan de un parte médico del Everton informando que Rodríguez aún no está recuperado, así como de un inconformismo en la Selección por la decisión de James de incorporarse al grupo días después al resto de sus compañeros.

De acuerdo a la revelación de El Vbar de Caracol Radio, "el cuerpo médico de la Selección Colombia recibió un informe del cuerpo médico del Everton en el cual dicen que James Rodríguez no puede jugar". En diálogo con Reinaldo Rueda, James le manifestó que se sentía bien y que podría estar para el juego ante Argentina.

Gustavo Pineda, médico de la Tricolor, evaluó al jugador en Medellín y su diagnóstico coincidió con lo informado por Everton, lo que, según El Vbar, generó molestia en el futbolista. Luego vinieron los comunicados oficiales de cada lado y la historia ya conocida.

Por otra parte, Blog Deportivo de Blu Radio, además de confirmar la versión de los colegas de Caracol, agregó que también hubo problemas en las fechas para que Rodríguez se uniera al combinado patrio. Rueda esperaba contar con su presencia en Barranquilla este viernes, pero James habría solicitado unos días más para recuperarse en Medellín.

Lo cierto es que la posición de Rodríguez ha generado voces a favor y en contra desde todos los sectores de la opinión pública del país y seguramente el choque entre las partes continuará generando repercusiones de acuerdo a los resultados que obtenga el equipo sin la presencia de su '10'.