Las presiones lo acorralan: decisión urgente de Infantino en Marruecos

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol, Gianni Infantino, convocó una reunión de emergencia con altos cargos de la FIFA para mañana miércoles en la capital marroquí, Rabat, en un intento de contener la creciente crisis que amenaza su futuro, después de que aumentara la presión sobre él tras la retirada de su polémico proyecto para crear una empresa comercial que gestionara los derechos comerciales y operativos de los torneos de la Federación Internacional.

Según la cadena británica "Sky Sports", la reunión llega en un momento en el que Infantino afronta una serie de críticas sin precedentes, después de que la semana pasada se viera obligado a abandonar el proyecto "FIFA Forward Enterprise" (FFE), que contemplaba la venta del 20% de la nueva empresa a inversores del sector privado, tras el amplio rechazo de las confederaciones continentales y las federaciones nacionales y las amenazas de boicotear los torneos de la FIFA.

La crisis vivió una nueva escalada este martes, después de que varias personalidades destacadas dentro y fuera de la FIFA adoptaran posturas públicas que aumentaron la presión sobre el presidente suizo.

La más destacada de esas posturas fue la declaración de Arsène Wenger, quien afirmó que no había formado parte de la elaboración del proyecto, considerando que la decisión de retirarlo era "absolutamente necesaria e indiscutible", y subrayando su convicción en la necesidad de una FIFA independiente que trabaje conforme a los principios de transparencia e integridad.

Asimismo, el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, dirigió un mensaje a los empleados de la Federación, en el que describió lo sucedido durante los últimos días como "una lamentable e inaceptable serie de acontecimientos", expresando su gratitud a los trabajadores de la FIFA después de que se encontraran en el centro de una crisis política con la que no tienen relación, y asegurando que la institución continuará cumpliendo su misión pese a las turbulencias que atraviesa.

Estas declaraciones llegan días después de la dimisión del destacado asesor de Infantino, Carlos Cordeiro, quien calificó el proyecto "FIFA Forward Enterprise" como "un mal acuerdo para el fútbol".

En otro giro que complicó aún más el panorama, el presidente de la Federación Jordana de Fútbol, el príncipe Alí bin Al Hussein, dirigió acusaciones directas a la FIFA de ejercer "chantaje", asegurando que la Federación Internacional condicionó la prestación de ayuda a la federación jordana en varios asuntos, entre ellos derechos económicos y problemas que afrontó la afición jordana durante el Mundial, a la declaración de apoyo a Infantino en las próximas elecciones.

El príncipe Alí aclaró que la federación jordana todavía espera recibir los premios por el subcampeonato de la Copa Árabe 2025, y también hizo referencia a las cargas fiscales que asumió la federación por la estancia de la delegación de la selección en Estados Unidos, además de las dificultades que afrontaron los aficionados para obtener visados de viaje, asegurando que "el verdadero problema reside en el liderazgo", y que Jordania "no dará su apoyo a Infantino".

Por su parte, la Unión Europea de Fútbol continúa su escalada contra el presidente de la FIFA, después de anunciar que estudia emprender acciones legales a raíz del proyecto "FIFA Forward Enterprise", y exigió conservar todos los documentos y la correspondencia relacionados con el proyecto de cara a su investigación.

La UEFA había perdido la confianza en Infantino tras la crisis, mientras que varias federaciones europeas, entre ellas Inglaterra y Gales, retiraron su apoyo oficial a su reelección, en medio de expectativas de que otras federaciones se sumen a esta postura.

La presión sobre el presidente de la FIFA aumentó después de que el expresidente de la Federación Internacional, Sepp Blatter, pidiera elegir a la primera mujer para presidir la institución, anunciando su apoyo a la presidenta de la Federación Noruega de Fútbol, Lise Klaveness, para suceder a Infantino.

Blatter afirmó que Klaveness ha sido una de las pocas personalidades que ha mantenido sus posturas independientes dentro del fútbol mundial, señalando que ha llegado el momento de que una mujer asuma el liderazgo de la FIFA, en un momento en el que Noruega figuraba entre un número limitado de federaciones que se abstuvieron de anunciar su apoyo a la reelección de Infantino en las elecciones de marzo de 2027.

Se considera que el continente asiático es el escenario decisivo en cualquier posible carrera electoral por la presidencia de la FIFA, ante las expectativas de apoyo de Europa y las federaciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe a cualquier movimiento destinado a poner fin al mandato de Infantino, frente al respaldo que sigue recibiendo por parte de varias federaciones de África, Sudamérica y Oceanía.