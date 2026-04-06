Todo apunta a que Mark Diemers también abandonará el SC Cambuur este verano. El jugador estrella ha recibido una nueva oferta de su actual club, pero eso no le hace sentir nada bien, según se desprende de una dolorosa entrevista concedida a ESPN.

El Cambuur ya tiene asegurada la promoción, por lo que el club puede prepararse para la Eredivisie. Sin embargo, los frisones también se enfrentan a graves problemas económicos, lo que supone un enorme reto a la hora de formar un equipo de calidad. Así, Oscar Sjöstrand ya fue vendido al Malmö FF por 2 millones de euros y también se está trabajando en el traspaso de Ismaël Baouf. Por él se pide una cifra astronómica.

Ahora, una estancia más prolongada de Diemers también parece muy lejana. «No creo que me corresponda a mí decir nada al respecto en este momento. El club me ha hecho una oferta y, por ahora, quiero dejarlo ahí», explica el centrocampista en una entrevista con Mark van Rijswijk en ESPN.

«En este momento, eso no es nada esperanzador, no», admite Diemers. «Actualmente estamos muy alejados en todos los sentidos, así que ya veremos si eso llega a buen puerto. ¿Que si prefiero ascender a la Eredivisie con el Cambuur? Sí, pero eso tiene que funcionar por todas partes. Si no es así, seguiré mi propio camino».

Hans Kraay junior se queda muy sorprendido en el estudio de ESPN tras la entrevista a Diemers. «¡Está cabreado! Me doy cuenta de que está muy enfadado porque no se le valora por lo que ha demostrado. No puedo estimar de cuánto dinero se trata, pero no se siente valorado».

«Si ahora alguien le hace una oferta, él la aceptará», afirma Kraay junior. «Entonces se irá a otro club. Parece una ruptura, y es una ruptura realmente dolorosa. Porque Diemers encaja tan bien allí, encaja tan bien allí…».

Toine van Peperstraten cree que el Cambuur se ha «equivocado de lleno» al calcular los costes del nuevo estadio, lo que le ha llevado a encontrarse ahora en problemas financieros. La deuda del Cambuur ascendía a unos 45 millones de euros según la última publicación de las cuentas anuales.

«Tengo entendido que una gran parte de las sumas de traspaso, entre otras las de Sjöstrand, se pueden volver a invertir en nuevos jugadores», afirma Kraay junior. «Pero es necesario hacerlo, de lo contrario, la próxima temporada empezarás en los últimos puestos desde el primer día».