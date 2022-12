Las polémicas del derbi Barcelona vs. Espanyol de La Liga 2022-2023 con el arbitraje de Mateu Lahoz

El partido estaba tranquilo hasta el minuto 70 pero el tramo final fue tremendamente polémico

Barcelona y Espanyol se enfrentaban este sábado 31 de diciembre en uno de los últimos encuentros del fútbol español en este 2022. Todo transcurría con cierta normalidad hasta que en el tramo final del partido, todo se volvió loco con el arbitraje de Mateu Lahoz como foco principal de toda polémica.

En el minuto 71 el colegiado valenciano señalaba como penalti un pisotón de Marcos Alonso sobre Joselu. El propio delantero periquito, ex del Real Madrid, se encargó de transformar la pena máxima y de celebrar a lo grande el empate, con dedo en los labios incluido para mandar a callar a la grada del Camp Nou.

Desde ahí, el partido se calentó y el festival de tarjetas comenzó. Primero la vio Ferran por simular penalti y luego también Pedri por protestar al pedir la segunda amarilla para Vini Souza. El Camp Nou se impacientaba y los jugadores del Barça empezaban a indignarse.

Hasta el punto de que en el 77 Jordi Alba veía la segunda cartulina amarilla por protestar, elevando la indignación del respetable al máximo. Pero ahí no paró la polémica, pues en el minuto 80, Mateu señaló doble roja para el Espanyol. Primero vio la segunda amarilla Vini Souza y luego vio la roja directa Cabrera por un pisotón a Lewandowski cuando estaba el polaco en el suelo.

No obstante, el VAR pidió a Mateu Lahoz revisar la acción y finalmente entendió que el roce con la bota de Cabrera con Lewandowski fue fortuito y no a propósito y decidió que la acción no era merecedora de roja.