Las polémicas del Barcelona - Rayo Vallecano: ¿Fue penalti a Semedo?

Repasamos todas las acciones y polémicas arbitrales que se vivieron en el duelo en el Camp Nou.

El Barcelona sigue mandando en LaLiga pero aún debe serguir ganando para que no se le complique la lucha por el campeonato y este sábado recibía al Rayo Vallecano en el Camp Nou en la 27ª jornada.

Como viene siendo habitual en LaLiga esta temporada tras la aparición del VAR, el partido tuvo jugadas polémicas:

MINUTO 5: RAÚL DE TOMÁS PIDIÓ PENALTI POR AGARRÓN DE PIQUÉ

El delantero del equipo madrileño pidió pena máxima por un agarrón del central del Barcelona pero las repeticiones no dejaron claro que el derribo se produjera dentro del área.

MINUTO 50: PENALTI SOBRE SEMEDO PARA EL 2-1

Melero López señaló penalti a favor del Barcelona tras una caída de Semedo. La jugada generó dudas pero el VAR no entró y Andújar Oliver lo explicó en Radio Marca: "Existe contacto pero me deja muchas dudas, el VAR no va a intervenir porque hay contacto". La acción permitió al Barça marcar el 2-1.