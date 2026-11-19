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Las palabras pronunciadas ayer por Antonio Conte sobre su deseo de volver, tarde o temprano, al banquillo de la Juventus han provocado un auténtico terremoto en el entorno del club. La entrevista completa se publicará el viernes, pero el adelanto ha bastado para sacudir a la afición juventina, dividida desde hace tiempo sobre el futuro de un equipo que hoy, con Luciano Spalletti en el banquillo, vive demasiados altibajos.

A esto hay que añadir, por supuesto, que cuando un entrenador acaba inevitablemente y por momentos en el punto de mira y cuestionado, al menos por la prensa y los aficionados, aparecen distintos técnicos, de mayor o menor renombre, que se ofrecen o simplemente hacen consultas informales. Entre ellos podría estar, por ejemplo, Simone Inzaghi, hoy en Arabia, pero dispuesto a regresar al fútbol europeo. Muchos nombres para un solo banquillo. Sin embargo, según Tuttosport, el consejero delegado Giovanni Carnevali ya ha trazado claramente una línea de actuación.

LAS PALABRAS DE CONTE - Pero demos un paso atrás. ¿Qué quería decir Antonio Conte con aquello de: «Tarde o temprano tendremos que cerrar ese círculo. No sé si dentro de uno, diez o quince años, pero sé que dejé algo en la Juventus»? El entrenador de Salento ha vuelto a poner su nombre sobre la mesa en un momento en el que por fin ve la posibilidad de llegar a un banquillo que llevaba tiempo deseando, que se arrepintió de dejar hace ya muchos años y al que, sobre todo, podría volver a vincular estrechamente su nombre en un proceso de reconstrucción.

La declaración más importante de la entrevista a Cronache, de hecho, no es tanto su disposición a regresar como las posibles condiciones para hacerlo: «Muchas veces me encuentro con aficionados juventinos que me preguntan: “¿Cuándo vuelves?”. La respuesta es que volveré cuando se presente la oportunidad, cuando coincidan ciertas circunstancias». Y en junio se darán todas esas circunstancias: el banquillo de la Juventus potencialmente libre, Conte disponible y la posibilidad de remodelar la plantilla a su imagen y semejanza.

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EL NOMBRE DE INZAGHI - Según informa Tuttosport, estas declaraciones han dividido, como siempre, al entorno de la Juventus: por un lado, están quienes anhelan el regreso de su líder y, por otro, quienes consideran inoportuno el momento elegido, porque añade presión y no beneficia a un equipo que lucha por mantenerse en la pelea por la Champions. Giovanni Carnevali también tiene dudas en este momento, porque su entrenador ideal es alguien alineado con el club, con quien compartir un proyecto y que no lo lleve a enfrentarse a declaraciones hechas a través de la prensa. En este sentido, los rumores sobre Simone Inzaghi y su voluntad de dejar el Al Hilal y volver a Europa o a Italia son los que más agradan al consejero delegado, que, según Tuttosport, preferiría entre Conte y el ex del Inter un perfil como el del técnico de Piacenza.

Próximos partidos JUV Serie A 06:30 VEN

¿Y SPALLETTI? - Carnevali, sin embargo, ha trazado ante todo una línea mucho más concreta, que afecta al presente. Hoy no existe ninguna posibilidad ni intención de despedirse de Luciano Spalletti. El entrenador toscano recibió un respaldo incondicional ya después de la peor derrota de la temporada, ante el Genoa. Salvo que se produzcan cataclismos también en los dos próximos partidos contra el Venezia y el Como, seguirá al frente hasta el final de la temporada y será juzgado por el resultado que obtenga: la clasificación o no para la Champions League.

Cualquier debate sobre el futuro y un posible cambio, incluso si se consigue el objetivo, se abordará solo al final de la temporada. Las continuas críticas de Spalletti al mercado de fichajes y a las decisiones del club tampoco han sentado del todo bien al consejero delegado de la Juventus y, por eso, será necesario reflexionar. ¿Conducirá esa reflexión a la continuidad de Spalletti o a su sustitución por Conte o Inzaghi? Hoy, solo el campo puede dar la respuesta.