Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Las novedades del gran fichaje: Diomande evita el riesgo por el Real Madrid

Fichajes
Real Madrid vs Fiorentina
Real Madrid
Fiorentina
Amistosos
Espanyol vs Real Madrid
Espanyol
Primera División
Ferencvaros vs Real Madrid
Ferencvaros
RB Leipzig vs SC Verl
RB Leipzig
SC Verl
RB Leipzig vs Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
Bundesliga
Mallorca vs Paris Saint-Germain
Mallorca
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain vs Rennes
Rennes
Ligue 1
Paris Saint-Germain vs Aston Villa
Aston Villa
UEFA Supercopa
Y. Diomande
España
Italia
Hungría
Alemania
Francia
Inglaterra
Austria
Côte d’Ivoire

El PSG también apunta al astro de los "Elefantes"

El Real Madrid sigue trabajando para cerrar el fichaje del marfileño Yan Diomande, extremo del Leipzig, mientras las negociaciones entre ambos clubes continúan sin que se haya alcanzado un acuerdo definitivo hasta el momento.

Según el periodista alemán Florian Plettenberg, corresponsal de la cadena "Sky Sport - Alemania", "todavía no hay un acuerdo definitivo entre el Real Madrid y el Leipzig por Yan Diomande, tras nuevas negociaciones hoy".

Lee también

¿Cuál es el "elixir de la vida" que ha mantenido a Messi y Cristiano en los terrenos de juego hasta ahora?

Con Salah a la cabeza: estrellas mundiales sin club a mitad del mercado

Plettenberg añadió: "Ha sido confirmado por todas las partes implicadas. Y a menos que ocurra algo excepcional antes de la medianoche, las negociaciones continuarán mañana por la mañana".

Y agregó: "La operación sigue en pie. Diomande también estuvo hoy en el Leipzig, donde realizó entrenamientos con una carga física controlada, para no poner en riesgo el fichaje. El Real Madrid presiona para cerrar la operación esta semana".

Diomande tiene 19 años, juega en la posición de extremo, se incorporó al Leipzig en el verano de 2025 procedente del Leganés español y firmó una temporada destacada en la Bundesliga.

También compite por el fichaje el Paris Saint-Germain, y además circulan informaciones sobre el interés tanto del Liverpool como del Manchester City en la estrella de Costa de Marfil.


Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google