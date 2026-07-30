El Real Madrid sigue trabajando para cerrar el fichaje del marfileño Yan Diomande, extremo del Leipzig, mientras las negociaciones entre ambos clubes continúan sin que se haya alcanzado un acuerdo definitivo hasta el momento.

Según el periodista alemán Florian Plettenberg, corresponsal de la cadena "Sky Sport - Alemania", "todavía no hay un acuerdo definitivo entre el Real Madrid y el Leipzig por Yan Diomande, tras nuevas negociaciones hoy".

Lee también

¿Cuál es el "elixir de la vida" que ha mantenido a Messi y Cristiano en los terrenos de juego hasta ahora?

Con Salah a la cabeza: estrellas mundiales sin club a mitad del mercado

Plettenberg añadió: "Ha sido confirmado por todas las partes implicadas. Y a menos que ocurra algo excepcional antes de la medianoche, las negociaciones continuarán mañana por la mañana".

Y agregó: "La operación sigue en pie. Diomande también estuvo hoy en el Leipzig, donde realizó entrenamientos con una carga física controlada, para no poner en riesgo el fichaje. El Real Madrid presiona para cerrar la operación esta semana".

Diomande tiene 19 años, juega en la posición de extremo, se incorporó al Leipzig en el verano de 2025 procedente del Leganés español y firmó una temporada destacada en la Bundesliga.

También compite por el fichaje el Paris Saint-Germain, y además circulan informaciones sobre el interés tanto del Liverpool como del Manchester City en la estrella de Costa de Marfil.



