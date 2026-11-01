Compartir Sigue a GOAL en Google

El Real Madrid ya había sentenciado el partido en el minuto 36 en El Sardinero, y el equipo de Jose Mourinho se impuso cómodamente por 3-0 al Racing de Santander el domingo.

Anuncios

Kylian Mbappe abrió el marcador de penalti en el minuto 11, después de que Matteo Prati lo derribara en una acción que dio lugar a una decisión polémica. Jude Bellingham dobló la ventaja diez minutos después al aprovechar un excelente pase en profundidad de Arda Guler. Tras un saque de esquina, Yan Diomande marcó el tercero con un magnífico disparo con rosca desde fuera del área que entró por la escuadra.

El Madrid acabó con 22 remates y 3,45 goles esperados (xG), y podría haber ganado por más si Mbappe no hubiera estrellado un balón en el poste poco antes de cumplirse la hora de juego. La segunda parte consistió, en gran medida, en administrar la ventaja, aunque el VAR anuló un penalti a favor del Racing mediado el periodo. Los locales solo lograron un remate a puerta en toda la tarde.

GOAL puntúa a los jugadores del Real Madrid en El Sardinero...

Portero y defensa

Thibaut Courtois (7/10): Una tarde sorprendentemente tranquila para el capitán. Solo tuvo que intervenir una vez, para detener un disparo de Iker Luque en el minuto 12, mientras la defensa que tenía por delante se mantenía firme.

Anuncios Anuncios

Trent Alexander-Arnold (7/10): Aportó amplitud y calidad con el balón por la derecha y generó dos ocasiones para Guler en la primera parte. Mantuvo a Inigo Vicente relativamente apagado durante largos tramos, aunque el extremo encontró espacio para poner algunos centros peligrosos.

Related Topics

Streaming Flexible DAZN ✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles. ✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona. ✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido. Precio inicial 29,99 € al mes Contrata DAZN Todo Incluido Orange TV ✅ Es el único operador de telecomunicaciones, aparte de Movistar, que ha llegado a un acuerdo para emitir el 100% de los partidos de LaLiga cada fin de semana. ✅ Sus tarifas de fútbol no solo incluyen la liga nacional, sino que siempre integran la UEFA Champions League y la Europa League sin coste adicional. ✅ Proporciona un decodificador 4K basado en Android TV, lo que te permite instalar otras aplicaciones de streaming y centralizar todo tu entretenimiento en la televisión. Precio inicial 108,00 € Contrata Orange Streaming Flexible DAZN ✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles. ✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona. ✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido. Precio inicial 29,99 € al mes Contrata DAZN Todo Incluido Orange TV ✅ Es el único operador de telecomunicaciones, aparte de Movistar, que ha llegado a un acuerdo para emitir el 100% de los partidos de LaLiga cada fin de semana. ✅ Sus tarifas de fútbol no solo incluyen la liga nacional, sino que siempre integran la UEFA Champions League y la Europa League sin coste adicional. ✅ Proporciona un decodificador 4K basado en Android TV, lo que te permite instalar otras aplicaciones de streaming y centralizar todo tu entretenimiento en la televisión. Precio inicial 108,00 € Contrata Orange Streaming Flexible DAZN ✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles. ✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona. ✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido. Precio inicial 29,99 € al mes Contrata DAZN

Ibrahima Konate (7/10): Sólido, sin grandes alardes. El Racing apenas puso a prueba su espalda y resolvió con calma las situaciones que se le presentaron, aunque el Madrid no se impuso demasiado en el juego aéreo.

Dean Huijsen (8/10): Sereno y seguro junto a Konate. Sacó el balón desde atrás con confianza y leyó bien el juego para cortar los intentos de contraataque del Racing.

Anuncios

Marc Cucurella (8/10): Muy activo en ambos extremos del campo: apoyó el ataque y limitó el peligro del Racing por su banda. Cometió algunas faltas innecesarias en la segunda parte, pero firmó otra actuación llena de energía.

Centrocampo

Aurelien Tchouameni (7/10): Recuperó balones en la base del centro del campo y dispuso de dos ocasiones: cabeceó fuera un córner de Guler y disparó por encima del larguero tras el descanso. Se libró del penalti señalado en su contra en el minuto 72 cuando el VAR anuló la decisión.

Anuncios

Bernardo Silva (7/10): Dio continuidad a la circulación del balón con su habitual seguridad técnica y ayudó al Madrid a controlar la posesión en el centro del campo. Se desplazó hacia los espacios interiores para crear superioridades antes de ser sustituido en el minuto 77.

Ataque

Arda Guler (9/10): Dirigió el juego durante toda la tarde. Su pase en profundidad, medido a la perfección, dio lugar al gol de Bellingham y generó una ocasión tras otra para sus compañeros. Además, obligó a Julen Agirrezabala a intervenir dos veces antes de ser sustituido en el minuto 67.

Anuncios

Jude Bellingham (9/10): Estuvo en todas partes. Apareció sin ser detectado en el área para marcar el segundo en el minuto 21, obligó a Agirrezabala a intervenir dos veces con un cabezazo y un remate a corta distancia, y preparó el disparo de Mbappe que se estrelló en el poste. Sus llegadas desde segunda línea y sus asociaciones fueron claves en el dominio del Madrid durante la primera parte.

Yan Diomande (8/10): Muy activo por la banda izquierda, encontró premio con un espectacular disparo con la derecha que entró por la escuadra para poner el 3-0 en el minuto 36. Fue una amenaza constante antes de ser sustituido en el minuto 85.

Anuncios

Kylian Mbappe (9/10): Provocó el penalti y lo transformó con tranquilidad para abrir el marcador. Tuvo mala suerte al estrellar un balón en el poste poco antes de cumplirse la hora de juego, y generó varias ocasiones para sus compañeros mientras el Madrid seguía atacando.

Suplentes y entrenador

Brahim Diaz (6/10): Sustituyó a Guler para disputar los últimos 23 minutos más el tiempo añadido. Aportó energía, pero apenas pudo mostrar nada más allá de un disparo bloqueado en los instantes finales.

Anuncios

Eduardo Camavinga (6/10): Sustituyó a Silva en el minuto 77, se mostró preciso con el balón y habilitó a Mbappe para una ocasión en los instantes finales.

Endrick (6/10): Entró por Diomande en el minuto 85 y se mostró activo: disparó fuera desde lejos en el tiempo añadido y después preparó un remate de Mbappe en los instantes finales.

Anuncios

Jose Mourinho (8/10): Su equipo dejó el partido sentenciado en 36 minutos con un ataque incisivo que desbordó a los locales. El Madrid controló cómodamente la segunda parte, aunque necesitó al VAR para mantener su portería a cero.