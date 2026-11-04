Matej Kovar - 7,5

Sergiño Dest - 6,5

El lateral derecho tuvo pronto el 1-0 en sus botas cuando se plantó solo ante Yann Sommer. Sin embargo, el portero suizo realizó una gran parada. Diez minutos antes del descanso, Dest volvió a toparse con el experimentado guardameta del Brujas. El lateral generó peligro para el PSV, que, pese a ello, acabó perdiendo.

Lutsharel Geertruida - 7

Armando Obispo - 5,5

Filip Kostic - 5

Mauro Júnior - 6

Kodai Sano - 7,5

Guus Til - 6

Ivan Perisic - 6

El veterano croata puso numerosos centros ante su antiguo club. Sin embargo, ninguno dio un gol al PSV, que buscaba con insistencia el 1-0. Fue el Club Brujas, en cambio, el que se marchó al vestuario con ventaja al descanso.

Sven Mijnans - 5

El delantero improvisado no pudo evitar que Nicolò Tresoldi cabeceara un centro para marcar el 0-1. Justo después, Mijnans estuvo cerca de empatar en el otro extremo. Al atacante le costó claramente imponerse a los defensas del Brujas, fuertes físicamente, aunque mejoró tras el descanso. Mijnans cometió un error con un taconazo y Carlos Forbs marcó el gol de la victoria al contraataque.

Ruben van Bommel - 6,5

El extremo aceleró en varias ocasiones y dejó sin opciones a Kyriani Sabbe en la carrera. Más tarde, Van Bommel estrelló involuntariamente un cabezazo en el larguero, aunque la jugada quedó invalidada por una falta. Tras el descanso, vio cómo sacaban un cabezazo suyo sobre la línea de gol y fue sustituido por Ricardo Pepi.