Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

El PSV perdió el martes por un contundente 5-1 ante el Real Madrid en la fase de liga de la Champions League. Un resultado decepcionante para el equipo de Peter Bosz. Voetbalzone puntúa, como de costumbre, a los titulares del conjunto de Eindhoven y a los jugadores que disputaron al menos 45 minutos.

El PSV mostró su buen momento en la primera parte, con Ruben van Bommel generando mucho peligro. Kodai Sano y Sergiño Dest también se hicieron notar ante el gigante español. Los de Eindhoven llegaron al descanso con ventaja de 0-1 después de que Ivan Perisic provocase un penalti.

Tras el descanso, el Real Madrid aceleró bajo el liderazgo de Jude Bellingham y el PSV apenas tuvo opciones. Sano se mostró especialmente vulnerable, aunque sus compañeros tampoco fueron capaces de ofrecer verdadera resistencia.

El Real Madrid ofreció un gran espectáculo al público del Santiago Bernabéu y acabó imponiéndose por un brillante 5-1. A Peter Bosz y a su equipo les toca, por tanto, lamerse las heridas tras una noche que terminó siendo dolorosa en la Champions League.

Anuncios Anuncios

Notas del PSV:

Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Final Gratuita RTVE ✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League ✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional ✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play Final Gratuita Gratis haga clic aquí Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Final Gratuita RTVE ✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League ✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional ✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play Final Gratuita Gratis haga clic aquí Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV

Matej Kovar 7

Sergiño Dest 6

Lutsharel Geertruida 5,5

Armando Obispo 6,5

Filip Kostic 5

Kodai Sano 6

Sven Mijnans 6

Paul Wanner 5

Ivan Perisic 6

Guus Til 6

Ruben van Bommel 7,5



Esmir Bajraktarevic 5,5

