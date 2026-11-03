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Mohamed Saeed
Traducido por

Las notas del Paris Saint-Germain ante el Villarreal: Fabian Ruiz y Joao Neves brillan en una aplastante goleada de seis goles

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El Paris Saint-Germain mantuvo su pleno de victorias en la Champions League con un 6-0 ante el Villarreal en el Estadio de la Cerámica. Cuatro goles en la primera parte le aseguraron la victoria al equipo de Luis Enrique, que dominó todos los apartados estadísticos.

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El Paris Saint-Germain firmó una actuación estadísticamente dominante para arrollar al Villarreal por 6-0 y sumar su cuarta victoria consecutiva en la fase de grupos de la Champions League. Los visitantes dejaron el partido prácticamente sentenciado en los primeros veinte minutos: aprovecharon los errores defensivos para ponerse 4-0 en el minuto 17. El PSG tuvo el 71 % de la posesión y registró 2,69 goles esperados (xG), frente a los 0,66 del equipo local.

El Submarino Amarillo tampoco encontró alivio en la segunda parte. Ruiz marcó su segundo gol de la noche poco después de la reanudación y el suplente Denis Boly cerró el marcador en el minuto 78. La eficacia del PSG quedó reflejada en sus 12 disparos a puerta de un total de 22, mientras que su solidez defensiva limitó al Villarreal a solo dos remates entre los tres palos en los 90 minutos. El resultado deja al PSG líder de la tabla con una diferencia de goles de +15.

Portería y defensa

Matvey Safonov - 7/10

El portero vivió una noche relativamente tranquila gracias al dominio territorial de su equipo. Realizó dos paradas para mantener la portería a cero y gestionó con solvencia los momentos en los que el Villarreal tuvo el balón, el 29 % del tiempo. Su distribución contribuyó a los 738 pases acertados del PSG.

Achraf Hakimi - 8/10

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Capitán en esta ocasión, Hakimi ofreció una salida constante por la banda derecha hasta su sustitución en el minuto 74. Formó parte de una defensa que solo concedió dos disparos a puerta y fue una pieza clave de la presión alta con la que los visitantes forzaron 19 faltas a su favor.

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Lucas Hernandez - 7/10

Hernandez aportó estabilidad en el lado izquierdo de la defensa de cuatro. El ataque del Villarreal apenas le puso en apuros y se centró en mantener el orden defensivo, contribuyendo a los 45 despejes del equipo.

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Willian Pacho - 8/10

Pacho mostró una gran visión de juego desde el inicio al asistir a Joao Neves en el primer gol, en el minuto 9. Se impuso físicamente en los duelos defensivos antes de que se dosificaran sus esfuerzos en la recta final del partido.

Illia Zabarnyi - 7/10

El central formó una pareja sólida con Pacho y neutralizó los contraataques del Villarreal. Terminó el encuentro con un alto porcentaje de acierto en el pase, mientras el PSG movía el balón por la línea defensiva para desgastar al rival.

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Centro del campo

Fabian Ruiz - 9/10

Uno de los jugadores más destacados del centro del campo, Ruiz marcó dos goles y dejó clara su aportación ofensiva. Anotó en el minuto 17 para poner el 4-0 y volvió a marcar en el 50 tras una asistencia de Vitinha. Los centrocampistas del Villarreal no lograron seguir sus llegadas al área desde segunda línea.

Vitinha - 8/10

El internacional portugués marcó el ritmo en el centro del campo y dio la asistencia en el segundo gol de Ruiz. Dirigió el tempo del partido y fue fundamental para que su equipo alcanzara el 71 % de posesión antes de ser sustituido en el minuto 74.

FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAGetty Images
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Joao Neves - 9/10

Neves completó un partido muy productivo: abrió el marcador en el minuto 9, asistió a Senny Mayulu en el 13 y sumó una segunda asistencia para Denis Boly en la recta final. Acabó con participación directa en tres goles.

Ataque

Senny Mayulu - 8/10

El joven definió con precisión para marcar el tercer gol del PSG en el minuto 13. Se movió con eficacia en los espacios entre líneas antes de ser sustituido por Ferran Torres a la hora de juego.

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Desire Doue - 8/10

Doue duplicó la ventaja visitante en el minuto 12 con una definición serena tras una asistencia de Akliouche. Su velocidad al contraataque causó importantes problemas a los laterales del Villarreal durante los 74 minutos que estuvo sobre el césped.

Maghnes Akliouche - 9/10

Aunque no marcó, Akliouche fue el principal artífice de la goleada en la primera parte. Repartió dos asistencias en un intervalo de cinco minutos: habilitó a Doue en el minuto 12 y a Ruiz en el 17, antes de ser sustituido en el 60.

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Suplentes y entrenador

Malo Godts - 6/10

Entró por Akliouche en el minuto 60. Mantuvo la amplitud por la derecha y ayudó a cerrar la victoria sin necesidad de exigirse demasiado.

Ferran Torres - 6/10

Entró por Mayulu a la hora de juego. Aportó energía en el último tercio del campo, aunque no participó directamente en ningún gol.

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Denis Boly - 7/10

Entró en el minuto 74 y tuvo un impacto inmediato: marcó el sexto gol en el 78 tras una asistencia de Neves.

Lucas Beraldo - 6/10

Sustituyó a Hakimi durante los últimos 16 minutos para reforzar la defensa y asegurar que el equipo mantuviera la portería a cero.

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Quentin Ndjantou - 6/10

Entró en la recta final por Doue y aportó esfuerzo en los últimos minutos, cuando el ritmo del partido ya había bajado.

Luis Enrique - 9/10

FBL-EUR-C1-VILLARREAL-PSGGetty Images

Su planteamiento táctico fue perfecto para aprovechar el estrecho 4-4-2 del Villarreal. La decisión de alinear de inicio a Akliouche y Mayulu dio frutos enseguida, y eligió bien el momento de los cambios para reservar a jugadores clave de cara a los próximos partidos.

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”