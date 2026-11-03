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El Manchester United protagonizó una remontada espectacular en la segunda parte en Old Trafford para vencer 3-2 a la Roma en la Champions League. El equipo de Michael Carrick perdía 0-2 al descanso, pero un penalti transformado por Bruno Fernandes y un doblete de Matheus Cunha en los minutos finales le permitieron sumar los tres puntos.

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El Manchester United firmó una segunda parte de gran eficacia para remontar dos goles de desventaja y vencer a la Roma por 3-2 en Old Trafford. La primera mitad fue pésima para los locales, que encajaron un gol de Matias Soule en el minuto 11 antes de que Donyell Malen ampliara la ventaja visitante de penalti. Al descanso, el United afrontaba una remontada muy difícil, con una probabilidad estadística de victoria baja tras no haber logrado frenar la eficacia inicial de la Roma.

El partido cambió radicalmente en el minuto 58, cuando Bruno Fernandes transformó un penalti para recortar distancias. El United dominó el tramo final, con 15 remates en total y un valor de goles esperados (xG) de 2,72. La presión acabó dando sus frutos: Matheus Cunha marcó dos veces en tres minutos al final del encuentro para asegurar una victoria crucial que sitúa al equipo de Carrick en la 17.ª posición de la tabla de la Champions League.

Portero y defensa

Senne Lammens - 5/10

Noche difícil para el portero, que encajó dos goles ante solo cuatro remates a puerta. Aunque realizó dos paradas, no pudo detener el penalti de Malen y Soule le batió en los primeros compases. Su distribución contribuyó al 52 % de posesión del equipo, pero le faltó autoridad durante los periodos de dominio de la Roma en la primera mitad.

Leny Yoro - 6/10

Yoro dejó destellos de su calidad técnica y contribuyó a los 415 pases precisos del United, pero al principio sufrió con los movimientos de Malen y Soule. Se recuperó bien en la segunda parte, cuando el United adelantó líneas, y ayudó a limitar a la Roma a cero remates tras el descanso.

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Diogo Dalot - 6/10

El lateral tuvo mucha actividad por la banda y contribuyó a los 11 centros del United. Estaba fuera de posición en la jugada del primer gol, pero mejoró en defensa y terminó el partido con un número respetable de intercepciones mientras el United frenaba los contraataques de la Roma.

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Harry Maguire - 5/10

Getty Images

Actuación irregular del veterano central. Vio la amarilla en el minuto 78 y sufrió con la velocidad de las transiciones de la Roma en la primera mitad. Fue sustituido por De Ligt en el minuto 88, cuando el United ya se había puesto por delante, y terminó con un 40 % de éxito en sus principales duelos defensivos.

Ayden Heaven - 5/10

El joven afrontó una prueba de fuego y se mostró nervioso durante el periodo en el que la Roma se puso 2-0. Vio la amarilla en el minuto 70 y fue sustituido cinco minutos después por Lisandro Martinez. Aprenderá de la experiencia, pero le faltó la autoridad necesaria en una eliminatoria europea de tanta importancia.

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Centrocampo

Carlos Baleba - 4/10

Baleba tuvo dificultades para sostener el centro del campo en la primera mitad y perdió con frecuencia de vista a los rivales que se incorporaban al ataque. La amarilla que vio en el minuto 51 puso el broche a una actuación frustrante, y Carrick lo sustituyó poco después por Tielemans en busca de un mayor control en la medular.

Kobbie Mainoo - 7/10

El más constante de los centrocampistas titulares del United. Mainoo desempeñó un papel clave en la transición de la defensa al ataque y ayudó al equipo a mantener la presión en la segunda mitad. Fue fundamental en la fase de juego previa al penalti y mostró serenidad bajo presión.

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Bruno Fernandes - 8/10

Getty Images

El capitán lideró la remontada con el ejemplo. Tras una primera mitad difícil en la que vio la amarilla, asumió la responsabilidad de transformar el penalti del minuto 58. También dio la asistencia para el empate de Cunha en el minuto 83 y terminó el partido con una participación destacada en los 2,72 xG del United.

Ataque

Amad Diallo - 6/10

Diallo fue una amenaza constante por la banda, pero a menudo le faltó precisión en el último pase, como reflejan los numerosos remates bloqueados del United (6). Fue sustituido en el minuto 75 dentro de un triple cambio que acabó alterando el rumbo del partido.

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Matheus Cunha - 9/10

El indiscutible jugador del partido. Cunha pasó desapercibido durante largos periodos, pero apareció cuando más importaba: marcó en los minutos 83 y 86 para dar la vuelta al marcador. También vio una amarilla en el tiempo de descuento, pero su eficacia de cara a puerta marcó la diferencia entre los dos equipos.

Bryan Mbeumo - 6/10

Mbeumo trabajó mucho sin balón y contribuyó a la presión alta que acabó por doblegar a la Roma. Aunque no marcó ni dio ninguna asistencia, sus movimientos crearon espacios que Cunha aprovechó en los últimos diez minutos.

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Suplentes y entrenador

Youri Tielemans - 7/10

Entró por Baleba en el minuto 51 y aportó la variedad de pases que le había faltado al United. Su entrada permitió al equipo dominar las zonas centrales y encadenar ataques.

Lisandro Martinez - 6/10

Sustituyó a Heaven en el minuto 75. Su agresividad y sus pases hacia delante ayudaron a mantener a la Roma encerrada en su propio campo durante los últimos quince minutos.

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Shea Lacey - 7/10

Una aparición breve pero muy eficaz. Sustituyó a Diallo en el minuto 75 y dio la asistencia para el gol de la victoria de Cunha en el 86. Su juego directo creó problemas a una defensa de la Roma cada vez más cansada.

Matthijs de Ligt - Sin calificación

Entró en el minuto 88 para ayudar a cerrar el partido. No tuvo tiempo suficiente para influir en su calificación.

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Mason Mount - Sin calificación

Entró en el minuto 88 para aportar piernas frescas en los últimos instantes.

Michael Carrick - 8/10

Carrick merece un enorme reconocimiento por sus ajustes en la segunda mitad. Su decisión de dar entrada a Tielemans y Lacey resultó acertada, ya que ambos fueron decisivos en la remontada de tres goles. Dar la vuelta a un 0-2 al descanso demuestra una gran flexibilidad táctica y capacidad para influir en el vestuario.