Las notas del Manchester United ante el Como: Matthijs De Ligt vive una pesadilla y Nico Paz inspira una victoria espectacular

La campaña europea del Manchester United sufrió un serio revés en el Stadio G. Sinigaglia, donde un Como lleno de energía lo desmanteló con un 4-1. El planteamiento táctico de Cesc Fabregas explotó las debilidades estructurales del United desde el pitido inicial y Nico Paz marcó apenas dos minutos después del comienzo.

En la segunda parte llegaron más goles: Anastasios Douvikas y Paz, con su segundo tanto, dejaron el partido sentenciado antes de que Jaka Ramon anotara el cuarto. Un gol del suplente Joshua Zirkzee en el tiempo añadido fue el único pequeño consuelo en una noche en la que el United fue inferior en casi todos los indicadores estadísticos. Con solo un 45 % de posesión y sin lograr que sus cuatro disparos a puerta se tradujeran en una presión real hasta los últimos instantes, Michael Carrick afronta cada vez más preguntas sobre la organización defensiva y la fortaleza mental de su equipo.

Portero y defensa

Senne Lammens - 4/10

Una noche difícil para el portero, que quedó expuesto por una línea defensiva adelantada y la falta de protección. Aunque hizo cuatro paradas que evitaron que el marcador alcanzara proporciones verdaderamente históricas, Nico Paz lo batió dos veces y poco pudo hacer ante las certeras definiciones de Douvikas y Ramon.

Noussair Mazraoui - 4/10

Como lateral derecho, Mazraoui tuvo problemas para contener los movimientos de los jugadores de banda del Como. Estaba fuera de posición en el gol inicial, en el segundo minuto, y no aportó la profundidad ofensiva necesaria para hacer avanzar al United. Contribuyó a los 11 despejes del equipo, pero le faltó su habitual serenidad con el balón.

Matthijs de Ligt - 3/10

El neerlandés vivió una pesadilla táctica: los movimientos de Douvikas lo sacaron con frecuencia del carril central. Fue sustituido por Harry Amass en el minuto 79 tras una actuación en la que el United encajó cuatro goles. Su incapacidad para organizar la línea defensiva durante la rápida ofensiva del Como en la segunda parte fue un factor clave en el desplome.

Harry Maguire - 4/10

Aunque estuvo activo en las estadísticas, con varias intercepciones y duelos aéreos ganados, Maguire formó parte de una pareja de centrales a la que le faltó velocidad lateral para cubrir los espacios interiores que dejaba libres el United. Vio cómo el Como superaba con facilidad la presión de su equipo, lo que dejó al veterano defensa aislado frente a la velocidad de Paz y Da Cunha.

Diogo Dalot - 4/10

Dalot jugó por la izquierda, pero no consiguió compaginar sus obligaciones defensivas con las subidas por la banda que se le exigían. Formó parte de una defensa sin coordinación, como reflejan los 2,04 goles esperados (xG) concedidos al conjunto italiano. Sus 13 centros al área dieron pocos frutos, ya que el Como anuló la presencia aérea del United.

Centrocampo

Mason Mount - 5/10

Mount intentó aportar energía en las transiciones, pero la superior circulación del Como lo superó con frecuencia: 669 pases frente a los 546 del United. Le costó recibir orientado para romper líneas y pasó gran parte del partido persiguiendo el balón mientras Perrone y Milla controlaban el ritmo.

Youri Tielemans - 5/10

El belga tenía el encargo de organizar el juego desde una posición retrasada, pero el intenso bloque medio del Como limitó su influencia. Aunque fue preciso en el pase, le faltó contundencia defensiva para frenar los contraataques, un recurso que el Como aprovechó cinco veces con efectos devastadores a lo largo de los 90 minutos.

Andrey Santos - 3/10

Una noche para olvidar para Santos, que vio una tarjeta amarilla en el minuto 25 y fue sustituido en el descanso. Su falta de disciplina posicional durante los primeros 45 minutos dio a Nico Paz demasiada libertad para dirigir el juego. Su sustitución por Amad Diallo fue una necesidad más que un ajuste táctico.

Ataque

Bryan Mbeumo - 4/10

Mbeumo apenas tuvo protagonismo en la banda derecha. Consiguió situarse en algunas posiciones prometedoras, pero falló en los centros y en la toma de decisiones en los últimos metros. Fue sustituido al final por Lacey cuando el United buscaba una amenaza de otro perfil, pero abandonó el campo sin haber puesto realmente a prueba a Butez.

Matheus Cunha - 4/10

Situado en el espacio detrás del delantero, Cunha no logró ejercer su habitual influencia creativa. Tuvo problemas ante la fortaleza física del centro del campo del Como y fue sustituido en el descanso por Carlos Baleba, mientras Carrick intentaba reforzar la zona central tras haberse visto por debajo en el marcador desde el inicio.

Bruno Fernandes - 5/10

El capitán mostró su frustración durante todo el encuentro. Encabezó la presión, pero a menudo quedó aislado porque el equipo no adelantaba sus líneas para acompañarlo. Fue sustituido por Zirkzee en el minuto 66, cuando el United buscaba una vía más directa hacia la portería. Su aportación creativa estuvo muy por debajo de su elevado nivel habitual.

Suplentes y entrenador

Amad Diallo - 6/10

Diallo entró en el descanso y aportó la chispa que había faltado en la primera parte. Dio la asistencia en el gol tardío de Zirkzee, con buena visión de juego en un área llena de jugadores, y fue uno de los pocos futbolistas del United que parecieron capaces de superar a su marcador en el uno contra uno.

Carlos Baleba - 4/10

Baleba sustituyó a Cunha en el descanso y vio una tarjeta amarilla apenas cinco minutos después de entrar. Llegó para aportar solidez, pero acabó formando parte de un centro del campo que encajó tres goles en la segunda parte.

Joshua Zirkzee - 7/10

Lo más destacado del United pese al marcador. Entró en el minuto 66 y mostró instinto goleador para marcar el tanto del honor en el 91. Su juego de espaldas a la portería fue superior al de los jugadores a los que sustituyó, lo que sugiere que debería haber sido titular.

Harry Amass - 5/10

El adolescente sumó minutos valiosos en la Champions League al sustituir a De Ligt para los últimos 11 minutos. Estuvo correcto, pero el partido ya estaba perdido cuando saltó al campo.

Shea Lacey - 5/10

Entró en los últimos minutos por Mbeumo. Vio una tarjeta amarilla antes de que se cumpliera un minuto desde su entrada y mostró algo del carácter que había faltado en otros jugadores, pero apenas tuvo tiempo para influir en el ataque.

Micael Carrick - 3/10

Un fracaso táctico del entrenador. Cesc Fabregas explotó sin piedad su decisión de jugar con una línea defensiva adelantada formada por Maguire y De Ligt. El doble cambio en el descanso demostró que se dio cuenta de su error, pero el desplome estructural del equipo en la segunda parte apunta a una falta más profunda de organización y confianza.