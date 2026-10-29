¡Las notas del Liverpool sobre los penaltis eran ERRÓNEAS! Giorgi Mamardashvili revela que IGNORÓ el análisis táctico para derrotar al Chelsea en la tanda de penaltis de la Carabao Cup

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El portero del Liverpool Giorgi Mamardashvili ha sorprendido al revelar que las indicaciones tácticas que le proporcionó el cuerpo técnico del club eran completamente erróneas durante la victoria ante el Chelsea en la tanda de penaltis de la Carabao Cup. El internacional georgiano se convirtió en el héroe en Anfield pese a ese fallo en la información, demostrando que, a veces, el instinto puede más que la preparación previa más detallada.

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Drama en la tanda de penaltis en Anfield

El Liverpool logró una dramática victoria sobre el Chelsea en la Copa de la Liga el miércoles por la noche, tras un tenso empate 1-1 al término del tiempo reglamentario. Con la eliminatoria abocada a los penaltis, todas las miradas se dirigieron a Mamardashvili, el portero suplente, que brilló en ausencia de Alisson y resultó decisivo para la victoria.

La tanda comenzó con contratiempos para el equipo local: ni Kostas Tsimikas ni Ryan Gravenberch acertaron desde los 11 metros. Sin embargo, Mamardashvili mantuvo la calma en medio del caos y protagonizó el momento decisivo al detener el lanzamiento de Emmanuel Emegha. Esa parada permitió a Joe Gomez marcar el penalti de la victoria antes de que Wesley Fofana fallara el suyo.

Iraola elogia a su portero suplente

El entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, no tardó en destacar la fortaleza mental y la enorme concentración de su portero en un desenlace de máxima tensión. Al repasar su actuación decisiva en la copa, también recordó el gran partido que había disputado el georgiano ante el Tottenham.

«Hizo un partido muy bueno contra el Tottenham en el primer encuentro», explicó Iraola. «Antes de los penaltis le dije: “Tenemos que parar dos”. Me respondió: “Tenemos que dejar que alguien falle un penalti”».

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Aunque reconoció la importancia de los datos recopilados antes del partido, Iraola elogió el instinto y la concentración constante del guardameta. «En general, adivinó la dirección de muchos penaltis, aunque no parara demasiados», añadió. «Todos los equipos hacen ese trabajo de análisis. A veces los jugadores cambian. Giorgi estuvo cerca de detener muchos. No es que el partido haya terminado. Hay que mantener el nivel de concentración y centrarse en lo que puedes controlar. Creo que Giorgi estuvo cerca de parar muchos lanzamientos. Hizo un trabajo muy bueno».

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Mamardashvili descarta la utilidad de los datos

Pese a que Iraola había aludido a la preparación previa, Mamardashvili fue tajante al valorar el análisis de los penaltis realizado por el club. En declaraciones a ITV, el georgiano reveló que toda la información detallada que le habían proporcionado sobre los lanzadores del Chelsea era incorrecta.

«¡Yo también tenía ese papel, pero todo estaba mal!», admitió. Cuando le preguntaron si las indicaciones tácticas le habían servido de algo, el guardameta respondió con un rotundo «no».

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En su lugar, el portero se guio por el instinto y la posición del cuerpo de Emegha para realizar la parada decisiva. «Antes del lanzamiento miré su pierna [de apoyo], dónde la colocaba. Decidí tirarme a mi derecha», explicó Mamardashvili. Al recordar su contribución a la victoria, concluyó: «Quería parar más, pero a veces uno es suficiente».

Tras el éxito en la Copa de la Liga

Al imponerse al Chelsea de forma tan dramática, el Liverpool selló su pase a la siguiente ronda de la Copa de la Liga y puso de manifiesto la profundidad de su plantilla. La victoria demuestra que puede confiar en sus suplentes para rendir bajo una presión extrema cuando no están disponibles los titulares habituales.

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Con la confianza reforzada por esta actuación, el equipo intentará aprovechar el impulso de la tanda de penaltis. La fortaleza mostrada para sobreponerse a los lanzamientos fallados y a unos datos tácticos erróneos supondrá un importante estímulo psicológico a medida que se acumulen los compromisos nacionales.