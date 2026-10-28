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Joe Gomez fue el héroe inesperado en la victoria del Liverpool por 6-5 en la tanda de penaltis ante el Chelsea de Xabi Alonso, que le dio el pase a los cuartos de final de la Carabao Cup tras empatar 1-1 en Anfield.

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Andoni Iraola introdujo siete cambios, y su equipo apenas creó peligro en una primera parte deslucida hasta que el partido cobró vida con dos penaltis en apenas tres minutos. Ryan Gravenberch se lanzó innecesariamente a por Moises Caicedo, y Morgan Rogers engañó a Giorgi Mamardashvili desde los once metros en el minuto 40. El Liverpool respondió casi de inmediato cuando Wesley Fofana tocó con la mano un córner de Kostas Tsimikas, y Cody Gakpo ajustó el penalti al palo.

La segunda parte fue mucho más animada. Mike Penders detuvo los remates de Ronald Araujo y Bradley Barcola, Mamardashvili evitó el gol de Marco Palestra y Florian Wirtz debería haber marcado el gol de la victoria cuando Levi Colwill bloqueó su disparo desde 9 metros en el minuto 80.

La tanda de penaltis tuvo alternativas. Valentin Barco estrelló su lanzamiento en el poste y Tsimikas mandó el balón por encima del larguero cuando tenía la oportunidad de sentenciarla. Después, Penders detuvo el penalti de Gravenberch y Mamardashvili respondió parando el de Emanuel Emegha. Gomez, que aún no ha marcado con el Liverpool en tiempo reglamentario, clavó entonces el balón en la escuadra, y Fofana envió el siguiente lanzamiento del Chelsea a la grada del Kop.

A continuación, GOAL puntúa a los jugadores del Liverpool en Anfield...

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Portero y defensa

Giorgi Mamardashvili - 8/10 No pudo hacer nada ante el penalti de Rogers, pero realizó una buena parada ante el extremo del Chelsea al comienzo de la segunda parte y otra decisiva para negar el gol a Palestra en el minuto 78. Detuvo el lanzamiento de Emegha para mantener vivo al Liverpool en la muerte súbita.

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Joe Gomez - 8/10 Puso un magnífico centro para el remate de cabeza de Araujo, bloqueó un disparo de Rogers en un contraataque y heredó el brazalete tras la salida de Van Dijk. Después, el defensa, que aún no ha marcado con el Liverpool en tiempo reglamentario, mostró una gran sangre fría para clavar el penalti de la victoria en la escuadra.

Ronald Araujo - 7/10 Mantuvo a raya a Danny Welbeck y no hizo nada punible cuando Rogers cayó reclamando un penalti. Eso sí, debería haber marcado con un potente cabezazo desde 7 metros que Penders logró rechazar.

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Virgil van Dijk - 7/10 Leyó bien el juego desde el principio, interceptó pases de Jordan Henderson y Caicedo y frenó a Welbeck. Solo se vio superado una vez, cuando un balón pasó junto a él y dejó a Rogers libre de marca. Fue sustituido en el minuto 72 para dosificar sus minutos.

Kostas Tsimikas - 6/10 Su córner provocó la mano de Fofana y el empate, y su centro desde la línea de fondo dio lugar a un disparo de Barcola que Penders desvió. Mandó el balón por encima del larguero cuando tuvo la oportunidad de ganar la tanda.

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Centrocampo

Ryan Gravenberch - 5/10 Una noche para olvidar. Se lanzó a por Caicedo cuando el centrocampista del Chelsea se alejaba de la portería y cometió un penalti innecesario. Más tarde, Penders detuvo su flojo lanzamiento por el centro en la tanda.

James McConnell - 6/10 Combinó con Rio Ngumoha al principio, pero en ocasiones perdió el balón con facilidad. Vio la amarilla en el minuto 21 por una mano deliberada para cortar un contraataque del Chelsea y dejó su sitio a Wirtz poco antes de cumplirse la hora de juego.

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Trey Nyoni - 7/10 Se mostró cómodo con el balón y no se intimidó ante un centro del campo experimentado como el del Chelsea. Su remate desviado, el primer disparo del Liverpool en el partido, propició el córner que desembocó en el empate. Alexis Mac Allister lo sustituyó en el minuto 82.

Ataque

Cody Gakpo - 8/10 Ajustó su penalti al palo en el minuto 43 y, poco después, obligó a Penders a intervenir con un disparo con rosca desde 20 metros. Devolvió de cabeza el balón al área para la gran ocasión de Wirtz, aunque estuvo irregular al combinar con sus compañeros, y volvió a marcar en la tanda.

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Lewis Koumas - 6/10 Derrochó energía y presionó desde el pitido inicial, pero vio la amarilla en el minuto 11 por una entrada a destiempo sobre Maxence Lacroix y le faltó acierto en los metros finales antes de ser sustituido en el minuto 59.

Rio Ngumoha - 7/10 El jugador más incisivo del Liverpool ante su antiguo club. Superó una y otra vez a Pedro Neto y Josh Acheampong por la izquierda, y provocó las amonestaciones tanto de Acheampong como de Romeo Lavia antes de dejar su sitio a Alexander Isak.

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Suplentes y entrenador

Florian Wirtz (59' por McConnell) - 6/10 Aportó energía y, ya en el tramo final, persiguió un balón que parecía perdido para forzar un córner. Sin embargo, debería haber marcado cuando Colwill bloqueó su remate desde 9 metros. Transformó su penalti en la tanda.

Bradley Barcola (59' por Koumas) - 7/10 Dio un nuevo impulso al Liverpool por la derecha. Obligó a Penders a realizar una buena parada con un potente disparo raso y colocó un magnífico penalti en la escuadra durante la muerte súbita.

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Jeremy Jacquet (72' por Van Dijk) - 6/10 Cumplió junto a Araujo, aunque chocó con Emegha y Lavia y cometió una falta en el tramo final.

Alexis Mac Allister (82' por Nyoni) - 6/10 Entró pensando en la tanda de penaltis y marcó la pauta al mandar el primer lanzamiento del Liverpool a la parte alta de la portería.

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Alexander Isak (82' por Ngumoha) - 6/10 Apenas tuvo tiempo de influir en el juego durante el tiempo reglamentario, pero convirtió el segundo penalti del Liverpool con un disparo alto.

Andoni Iraola - 7/10 A su equipo, con varios cambios en el once, le costó crear ocasiones durante largos tramos, pero la entrada de Wirtz y Barcola al cumplirse la hora hizo más peligroso al Liverpool, y sus cambios finales dieron resultado en la tanda.



