Las notas del Feyenoord en la Champions League: lluvia de suspensos en una noche dramática

Un Feyenoord deslucido perdió el martes por 0-3 ante el Inter en la fase de grupos de la Champions League, sin apenas opciones. Un duro revés para el equipo de Giovanni van Bronckhorst. Voetbalzone pone nota, como es habitual, a los titulares del conjunto de Róterdam y a los jugadores que disputaron al menos 45 minutos.

Tjark Ernst 4

El portero alemán pareció estar mal colocado en el tempranero 0-1 de Yann Aurel Bisseck. El lateral derecho colocó el balón con efecto en el palo largo y el guardameta del Feyenoord no pudo hacer nada. Más tarde, Ernst falló al recibir un pase atrás, aunque, por suerte para él, el error no tuvo consecuencias para el Feyenoord. En una noche dramática para los de Róterdam, tuvo que recoger el balón de su portería otras dos veces.

Givairo Read - 4,5

Thijs Kraaijeveld - 6

Giovanni van Bronckhorst dio una oportunidad al joven defensa de forma bastante sorprendente. Kraaijeveld no pudo hacer nada para evitar el 0-2 del Inter: un cabezazo de Pio Esposito desde cerca tras un disparo desviado. Por lo demás, no desentonó ante el astuto rival italiano, pero, como sus compañeros, se llevó una dura lección. Poco antes del final, Mats Deijl sustituyó a Kraaijeveld.

Mika Mármol - 5

Javi López - 4,5

Charles Vanhoutte - 4

No fue precisamente la noche del centrocampista belga. Vanhoutte sufrió visiblemente ante un Inter muy fuerte físicamente y pudo aportar poco en ataque, sobre todo en la primera parte. Una clara diferencia respecto a sus actuaciones en la Vriendenloterij Eredivisie. Tobias van den Elshout sustituyó al belga, que lo estaba pasando mal, en el descanso.

Oussama Targhalline - 6

Gjivai Zechiël - 5

Anis Hadj Moussa - 5,5

El extremo derecho tuvo dificultades en la primera parte ante los correosos y experimentados defensas del Inter y el marcaje de dos jugadores. Al extremo argelino no le salieron bien las jugadas individuales, aunque protagonizó una buena acción tras media hora de juego. Sin embargo, el portero Josep Martínez intervino para evitar el gol. Moussa tampoco pudo imponer su juego tras el descanso en un equipo local que seguía sufriendo.

Nacho Ferri - 4,5

Luciano Valente - 5

Tobias van den Elshout - 5