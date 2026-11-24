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Florian Kastenmeier tuvo un buen debut con el Feyenoord el martes por la noche. El portero sustituyó a Tjark Ernst, relegado al banquillo, y cumplió con creces ante el FC Porto pese a la derrota por 0-1. Voetbalzone pone nota a todos los jugadores del Feyenoord que disputaron al menos 45 minutos.

Giovanni van Bronckhorst esperaba enderezar la situación con el cambio de portero, pero el Feyenoord ya perdía a los dos minutos. El rapidísimo Oskar Pietuszewski superó con una facilidad pasmosa a Givairo Read y el balón acabó en la portería tras golpear en la rodilla de Oussama Targhalline. Fue una jugada desafortunada en la que poco se le podía reprochar a Kastenmeier.

Después, el Feyenoord no hizo una mala primera parte. Anis Hadj Moussa, que regresaba al equipo, fue, como no podía ser de otra manera, el más peligroso en ataque. Al conjunto de Róterdam le faltó acierto en los últimos metros: Luciano Valente y Javi López no aprovecharon bien sus ocasiones.

En la salida de balón, el Feyenoord mostró bastante orden, en parte gracias a Kastenmeier. El guardameta alemán se mostró tranquilo con el balón en los pies y firmó varios pases excelentes. Justo antes del descanso, además, evitó el 0-2 de Santiago Gimenez con una parada formidable, ante el clamor de la afición del Feyenoord.

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Kastenmeier también rindió bien tras el descanso. Sus paradas mantuvieron vivo al Feyenoord y permitieron que De Kuip siguiera soñando con un empate tardío. Para conseguirlo, el equipo dependía sobre todo de una genialidad de Hadj Moussa, que le hizo pasar una noche difícil a su marcador, Zaidu Sanusi.

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Targhalline, que jugó un buen partido pese a su desafortunado gol en propia puerta, estuvo cerca de empatar en la recta final. Estrelló un potente disparo lejano en el larguero. Pero el 1-1 no llegó, ni siquiera después de que el árbitro Irfan Peljto notara vibrar su reloj tras un cabezazo de Nacho Ferri. El VAR intervino en esa jugada y el partido terminó 0-1 .

Notas del Feyenoord:

Florian Kastenmeier 7,5

Givairo Read 4

Thijs Kraaijeveld 6,5

Mika Mármol 6,5

Javi López 5

Charles Vanhoutte 5,5

Oussama Targhalline 7,5

Gjivai Zechiël 5,5

Anis Hadj Moussa 7

Shaqueel van Persie 6

Luciano Valente 6