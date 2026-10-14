El Feyenoord logró este miércoles una meritoria victoria por 3-2 ante el Como 1907 en la fase de liga de la Champions League. Gjivai Zechiël, Anis Hadj Moussa y Luciano Valente destacaron especialmente en el conjunto de Róterdam. Voetbalzone pone una nota, a la vieja usanza, a los titulares del Feyenoord y a los jugadores que disputaron al menos 45 minutos.

Tjark Ernst 6,5

Givairo Read 7

Jeremiah St. Juste 8

Mika Mármol 7

Javi López 6

Charles Vanhoutte 7

Oussama Targhalline 8

Gjivai Zechiël 8

El recién estrenado internacional con Países Bajos mostró su calidad, sobre todo en la primera mitad, y marcó un gran gol. Su disparo desde el borde del área fue imparable para el portero del Como, Robert Sánchez. Zechiël se consolida cada vez más como el motor del Feyenoord en el centro del campo y Xavi lo seguirá muy de cerca en las próximas semanas.

Anis Hadj Moussa 8,5

El extremo argelino del Feyenoord mostró su calidad tras el descanso. Hizo una clásica y rápida internada desde la derecha hacia el centro y colocó el balón en la esquina inferior derecha. El extremo generó peligro durante prácticamente toda la noche en De Kuip y tuvo un papel importante en el tercer gol del Feyenoord y en su primera victoria en la Champions League.

Nacho Ferri 7

Luciano Valente 7,5

Valente volvió a jugar como extremo izquierdo en el tridente ofensivo del Feyenoord y parece sentirse cada vez más cómodo en esa posición. El centrocampista de formación encontró con inteligencia a Zechiël en el gol del empate del equipo local. Ya hay voces que piden convocar a Valente, y no a Kenneth Taylor, para la próxima ventana de partidos internacionales de la selección de Países Bajos. Valente, por cierto, no salió del vestuario tras el descanso: Gaoussou Diarra ocupó su lugar.

Gaoussou Diarra 7