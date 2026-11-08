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El dominio táctico del Chelsea no sirvió de nada en Wearside, donde los hombres de Xabi Alonso no lograron convertir su superioridad en la posesión en un resultado favorable. Un penalti de Enzo Le Fee en la primera parte marcó la diferencia en una tarde decepcionante para los visitantes.

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El Chelsea de Xabi Alonso se topó con un frustrante obstáculo táctico en el Stadium of Light: dominó el balón con un 69 % de posesión, pero le faltó la profundidad necesaria para desarmar el sólido bloque defensivo del Sunderland. Pese a realizar 10 disparos y sacar más córneres que el equipo local, el Chelsea pagó un descuido defensivo en la primera parte. Se notaron las ausencias de jugadores importantes como Emiliano Martinez y Reece James, pero el principal problema fue la falta de verticalidad en el último tercio ante un rival que se sentía cómodo defendiendo atrás.

El momento decisivo llegó en el minuto 36, cuando Enzo Le Fee transformó un penalti. El gol cambió por completo el desarrollo del partido y permitió al Sunderland replegarse en un bloque aún más compacto. El Chelsea intentó encontrar una solución con la entrada de Estevao y Danny Welbeck, pero le costó generar ocasiones claras. Terminó el encuentro con apenas 1,158 goles esperados (xG), frente a los 2,44 del Sunderland. El resultado frena la trayectoria del Chelsea en la lucha por acabar entre los cuatro primeros de la Premier League y pone de relieve sus persistentes dificultades para superar bloques defensivos bajos.

Portero y defensa

Mike Penders - 6/10

El joven portero sustituyó al lesionado Martinez y poco pudo hacer ante el preciso lanzamiento de penalti de Le Fee. Por lo demás, apenas tuvo trabajo y realizó una sola parada, ya que el Sunderland buscó la eficacia al contraataque más que acumular disparos. Distribuyó el balón con seguridad y contribuyó al elevado porcentaje de posesión del Chelsea.

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Marco Palestra - 5/10

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Al lateral le costó aportar la amplitud necesaria para estirar la línea defensiva del Sunderland. Aunque estuvo correcto con el balón, le faltó la capacidad de desdoblamiento que exige el sistema de Alonso. Fue sustituido por Malo Gusto en el minuto 62, cuando el Chelsea buscaba más empuje ofensivo.

Pep Chavarria - 5/10

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Tarde complicada para el defensa, que tuvo que ocuparse de las transiciones directas del Sunderland. Fue reemplazado por Geovany Quenda en el minuto 79, cuando el Chelsea se lanzó a por todas, tras no haber logrado neutralizar del todo las amenazas esporádicas del Sunderland.

Levi Colwill - 4/10

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Un partido para olvidar para el central. Su falta provocó el penalti decisivo en el minuto 36, un error crucial en un encuentro decidido por pequeños detalles. También vio una tarjeta amarilla un minuto antes del gol y fue sustituido por Estevao al descanso en un reajuste táctico.

Wesley Fofana - 6/10

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Fofana fue el más sereno de los centrales titulares, aunque vio una tarjeta amarilla en el tiempo añadido de la segunda parte (90+2') cuando afloró la frustración. Registró un número considerable de despejes, dentro de los 68 que sumó el equipo, pero no logró impulsar el ataque desde atrás.

Centro del campo

Romeo Lavia - 6/10

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Lavia jugó en la base del centro del campo y dio continuidad a la posesión con eficacia, contribuyendo a los 648 pases totales del Chelsea. Sin embargo, le costó encontrar los pases hacia delante necesarios para superar el disciplinado entramado del Sunderland en la medular.

Cole Palmer - 6/10

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El referente creativo estuvo inusualmente discreto. Aunque parecía el más capaz de generar una ocasión, los defensas del Sunderland se le echaban encima cada vez que recibía en los espacios entre el centro y las bandas. No encontró el último pase decisivo para abrir la defensa local.

Moises Caicedo - 7/10

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El capitán trabajó sin descanso para frenar los contraataques del Sunderland y fue el jugador más constante del Chelsea en la recuperación del balón. Tras un esfuerzo físico considerable, fue sustituido en el minuto 76 para dar entrada a opciones más ofensivas.

Jordan Henderson - 5/10

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Situado en una posición adelantada, Henderson no tuvo una influencia significativa en el partido. No logró poner a prueba a Roefs en la portería del Sunderland y acabó siendo sustituido por Emegha en el minuto 87, con el tiempo agotándose.

Ataque

Morgan Rogers - 6/10

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Rogers dejó destellos de potencia y capacidad para conducir el balón, pero le faltó acierto en los metros finales. Formó parte de un ataque que realizó cuatro disparos a puerta, aunque ninguno bastó para superar a un inspirado Roefs.

Pedro Neto - 5/10

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Partido discreto del extremo, que vio una tarjeta amarilla en el minuto 55 antes de ser sustituido poco después. Le costó superar a su marcador en la banda, lo que contribuyó a que el Chelsea no pudiera convertir su posesión en ocasiones claras.

Suplentes y entrenador

Estevao - 6/10

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Entró por Colwill al descanso y aportó una dimensión diferente al ataque, pero no encontró la forma de superar a una defensa muy poblada.

Danny Welbeck - 5/10

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Entró en el minuto 62 para ofrecer una referencia en el centro del ataque, pero apenas recibió buenos balones, ya que la mayoría de los 24 centros del Chelsea fueron imprecisos.

Malo Gusto - 6/10

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Sustituyó a Palestra y se mostró más peligroso en ataque, aunque sus envíos no siempre estuvieron a la altura de sus intenciones.

Geovany Quenda - S/C

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Entró en el minuto 79 y no tuvo tiempo suficiente para influir en el marcador.

Emmanuel Emegha - S/C

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Entró en el minuto 87 como último recurso.

Xabi Alonso - 5/10

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Al entrenador le frustrará que el dominio territorial de su equipo no se tradujera en ningún punto. La decisión de alinear de inicio a Colwill, que cometió el penalti, resultó costosa, y sus cambios no lograron doblegar la resistencia del Sunderland.