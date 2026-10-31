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El Chelsea ascendió al cuarto puesto de la Premier League con una contundente victoria por 2-0 ante el Manchester United en Stamford Bridge. Morgan Rogers y Cole Palmer aprovecharon con sus goles el descontrol disciplinario de los visitantes.

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El Chelsea de Xabi Alonso exhibió su madurez táctica en Stamford Bridge y desarboló a un Manchester United que tuvo dificultades para mantener su estructura bajo presión. Tras una primera parte igualada y sin goles, el Chelsea salió con renovada ambición, aprovechó los espacios entre líneas y forzó errores defensivos de los visitantes. El partido cambió definitivamente en el minuto 50, cuando Morgan Rogers abrió el marcador y obligó al Manchester United a buscar el empate, hasta acabar perdiendo la compostura.

El momento decisivo llegó poco después de la hora de juego, cuando Lisandro Martinez fue expulsado tras recibir una segunda tarjeta amarilla por cometer un penalti. Cole Palmer lo transformó poco después, dobló la ventaja del Chelsea y dejó al equipo de Michael Carrick ante una tarea muy difícil. El dominio del Chelsea se reflejó en las estadísticas: tuvo un 59 % de posesión y realizó 18 disparos, frente a los 12 del United. El Chelsea conservó la ventaja, sumó los tres puntos y continuó su lucha por alcanzar los puestos de Champions League.

Portería y defensa

Mike Penders: 7/10

Una tarde relativamente tranquila para el joven portero, que tuvo que realizar tres paradas. Mantuvo la concentración para dejar la portería a cero y mostró valentía en los últimos instantes. Vio una tarjeta amarilla en el tiempo añadido por lo que pareció ser una maniobra para gestionar el partido.

Levi Colwill: 8/10

Colwill fue un pilar en la salida de balón del Chelsea y se incorporó a menudo al centro del campo para generar superioridades numéricas. Su colocación defensiva fue impecable y contribuyó a limitar al United a solo cinco disparos a puerta durante los 90 minutos.

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Josh Acheampong: 7/10

El joven se mostró cómodo en una cita importante y respondió bien ante la amenaza de Cunha y Diallo. Contribuyó a los 11 despejes de la defensa del Chelsea y mantuvo un alto nivel de disciplina.

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Wesley Fofana: 7/10

Fofana aportó la presencia física necesaria para frenar los contraataques del United. Fue contundente en los duelos y mostró una excelente velocidad de recuperación cuando los visitantes intentaron superar las líneas defensivas.

Marco Palestra: 6/10

Palestra firmó una actuación sólida antes de ser sustituido en el minuto 74. Ofreció una salida constante por la banda y retrocedió con diligencia para ayudar a sus centrales en las transiciones.

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Centrocampo

Romeo Lavia: 8/10

Lavia marcó el ritmo en el centro del campo. Dio la asistencia decisiva para el primer gol de Morgan Rogers en el minuto 50 y culminó así una actuación caracterizada por su capacidad para conservar el balón y sus interceptaciones defensivas.

Moises Caicedo: 7/10

Con el brazalete de capitán, Caicedo dominó el centro del campo con autoridad. Ganó la mayoría de sus duelos a ras de suelo y aseguró el dominio del Chelsea en la zona central. Terminó con un alto porcentaje de pases completados antes de ser sustituido en los últimos minutos.

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Cole Palmer: 9/10

Una vez más, fue el jugador decisivo de este Chelsea. Palmer dirigió casi todas las jugadas de ataque y mostró una enorme sangre fría para transformar el penalti en el minuto 64. Sus pases creativos tuvieron un peso importante en su contribución de 2,74 goles esperados para el equipo.

Ataque

Morgan Rogers: 8/10

El hombre que rompió el empate. Rogers mostró un gran instinto goleador para marcar en el minuto 50 y dar al Chelsea el impulso que necesitaba. Su capacidad para conducir el balón hacia delante permitió al equipo pasar de la defensa al ataque con fluidez.

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Estevao: 7/10

Estevao fue una amenaza constante para Dalot. Utilizó su velocidad y habilidad para abrir la defensa del United. Aunque no marcó, su colocación sacó a los defensas de su sitio y generó espacios para Rogers y Palmer.

Pedro Neto: 7/10

El juego directo de Neto provocó varias faltas tácticas del Manchester United. Fue clave para hacer retroceder a los visitantes durante la primera parte y siguió siendo una amenaza al contraataque hasta su sustitución en el minuto 87.

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Suplentes y entrenador

Pep Chavarria: 6/10

Entró por Palestra para disputar los últimos 15 minutos y ayudó a asegurar el resultado sin complicaciones.

Danny Welbeck: sin calificar

Entró en el minuto 87 para aportar frescura en el último tercio del campo.

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Malo Gusto: sin calificar

Una sustitución táctica en los últimos minutos para reforzar el lado derecho de la defensa.

Valentin Barco: sin calificar

Entró junto a Gusto para aportar cobertura defensiva en los instantes finales.

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Geovany Quenda: sin calificar

Entró cuando el tiempo añadido estaba ya muy avanzado.

Xani Alonso: 9/10

Alonso ganó la batalla táctica a Carrick. Su decisión de mantener una presión alta acabó forzando los errores que desembocaron en el primer gol y la expulsión de Martinez. Su equipo parece cada vez mejor trabajado y más resolutivo.