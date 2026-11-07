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El Bayern de Múnich mantuvo su ventaja al frente de la Bundesliga con una solvente victoria por 2-1 ante el Mainz 05 en el MEWA Arena. Los remates certeros de Joshua Kimmich y Lennart Karl fueron decisivos en un partido en el que el conjunto bávaro dominó la posesión y el terreno de juego de principio a fin.

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El Bayern de Múnich prosiguió su imparable marcha en lo alto de la Bundesliga con una victoria controlada por 2-1 ante el Mainz 05. El planteamiento táctico del entrenador interino Aaron Danks se centró en acumular pases y dominar el territorio, como refleja su abrumador 69 % de posesión. Joshua Kimmich marcó la pauta desde el inicio: apareció libre de marca para abrir el marcador a los 14 minutos tras una buena acción de Harry Kane. La capacidad del Bayern para recuperar y conservar la posesión, y para encerrar al Mainz en su propio tercio defensivo, limitó las oportunidades del equipo local durante buena parte de la tarde.

En la segunda parte entró el joven Lennart Karl, que respondió a la confianza del entrenador con una definición serena en el minuto 57 para duplicar la ventaja, de nuevo a pase de un generoso Kane. Cuando el Bayern parecía tener el partido bajo control, una falta de concentración en los instantes finales permitió a Phillip Tietz recortar distancias para el Mainz bien entrado el tiempo de descuento. Pese al susto final, las estadísticas favorecieron ampliamente al visitante: sus 2,67 goles esperados (xG) reflejan una actuación mucho más cómoda de lo que sugiere el resultado.

Portería y defensa

Manuel Neuer - 6/10

El veterano capitán tuvo una primera parte extraordinariamente tranquila, ya que la línea defensiva adelantada del Bayern mantuvo al Mainz a distancia. Fue sustituido al descanso por Jonas Urbig tras afrontar muy pocas amenazas directas. Su distribución del balón sigue siendo excelente y ayudó al equipo a completar 717 pases en total.

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Josip Stanisic - 7/10

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Stanisic aportó estabilidad en el lado derecho de la defensa. Cuidó su posición y respondió bien en las transiciones antes de ser sustituido en el minuto 67. Contribuyó a que la zaga limitara al Mainz a un solo disparo a puerta en los 90 minutos.

Jonathan Tah - 7/10

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Tah impuso su físico en el centro de la defensa y respondió bien a los intentos del Mainz de salir al contraataque. Su dominio aéreo y su lectura del juego hicieron que los 11 disparos del conjunto local fueran, en su mayoría, intentos lejanos poco peligrosos.

Dayot Upamecano - 6/10

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Upamecano se mostró generalmente sereno con el balón, pero formó parte de la defensa que se despistó brevemente en los últimos instantes. Su velocidad de recuperación resultó útil ante las cuatro situaciones de contraataque del Mainz, aunque rara vez tuvo que exigirse al máximo.

Konrad Laimer - 6/10

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En un papel defensivo, Laimer aportó su energía y tenacidad habituales. Vio la tarjeta amarilla en el minuto 76 por una falta táctica, una muestra de su disposición a hacer el trabajo menos vistoso. Fue sustituido en los minutos finales por Sacha Boey mientras el Bayern trataba de asegurar el resultado.

Centrocampo

Joshua Kimmich - 9/10

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El metrónomo del equipo. Kimmich fue el jugador más destacado y abrió el marcador en el minuto 14 con un remate preciso. Más allá del gol, dirigió el juego con una precisión extraordinaria y fue el principal impulsor de los 717 pases del Bayern antes de ser sustituido en los minutos finales.

Nathaniel Brown - 7/10

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Una actuación equilibrada del joven jugador, que aportó amplitud y disciplina táctica. Brown conservó bien el balón y apoyó el ataque, contribuyendo a los 21 centros que envió el equipo visitante.

Aleksandar Pavlovic - 7/10

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Pavlovic mostró una madurez impropia de su edad en el centro del campo. Se compenetró bien con Kimmich para frenar las transiciones del Mainz por el centro y ayudó al Bayern a mantener su dominio territorial durante todo el encuentro.

Ataque

Michael Olise - 7/10

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Olise fue un problema constante para los carrileros del Mainz. Sus regates y su capacidad para recortar hacia dentro generaron numerosas ocasiones y contribuyeron a los 26 disparos del Bayern. Aunque no marcó, atrajo repetidamente a los defensas y desorganizó la zaga.

Lennart Karl - 8/10

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Una actuación decisiva para el joven delantero. Karl demostró un excelente olfato goleador para marcar el segundo gol del Bayern en el minuto 57. Sus movimientos sin balón fueron inteligentes y aportó una dimensión diferente al ataque antes de ser sustituido en el minuto 67.

Harry Kane - 9/10

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Una actuación casi completa como delantero centro. Aunque no marcó, Kane fue el principal artífice de la victoria al asistir tanto a Kimmich como a Karl. Su capacidad para recibir y aguantar el balón, junto con su visión de juego, resultó decisiva para superar la resistente defensa del Mainz.

Suplentes y entrenador

Jonas Urbig - 6/10

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Entró por Neuer al descanso. Apenas tuvo trabajo hasta el minuto 93, cuando el remate de Tietz le batió. Era un gol difícil de evitar dada la desconexión defensiva en los instantes finales.

Alphonso Davies - 6/10

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Entró en el minuto 67 para aportar frescura y velocidad en las incorporaciones por fuera. Ayudó a mantener la presión, pero no tuvo una gran influencia en el último tercio del campo.

Tom Bischof - 6/10

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Sustituyó a Lennart Karl en el minuto 67. Cuidó la posesión mientras el Bayern adoptaba un planteamiento más conservador para gestionar el partido.

Hiroki Ito - S/C

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Entró en el minuto 86 para reforzar la defensa.

Sacha Boey - S/C

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Entró en el minuto 86 en sustitución de Laimer.

Aaron Danks - 8/10

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Danks dispuso a su equipo a la perfección para dominar la posesión. Su decisión de alinear de inicio al joven Karl quedó respaldada por el segundo gol, y la organización de su equipo redujo al mínimo las oportunidades del Mainz hasta los últimos segundos.